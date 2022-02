Město Olomouc už připravilo své evakuační středisko na Tererově náměstí v Olomouci. Zatím je ale preferováno ubytování občanů přicházejících z Ukrajiny přímo ve správě uprchlických zařízení ve Vyšních Lhotách, kde se jim mohou věnovat vyškolení profesionálové, kteří jim pomohou s vyřízením všeho potřebného v hostitelské zemi.

Olomoucký primátor Miroslav Žbánek je od víkendu v kontaktu s primátorem a vedením čtvrtmilionového města Černivci, v jehož centru hledají bezpečí tisíce civilistů, kteří utíkají z míst, kde probíhají nejhorší boje.

„Pro samosprávu města Černivci a jeho civilní obranu to znamená mimořádný nápor, na Olomouc se proto obrací s velkou prosbou o pomoc. Dohodli jsme se, že připraví seznam nejpotřebnějších věcí a my je pro ně zajistíme,“ sdělil Miroslav Žbánek.

Pro chystaný konvoj na Ukrajinu město připravuje ze svých strategických zásob potřebné vybavení pro civilní obranu. Především se jedná o elektrocentrály, lékařské potřeby, trvanlivé potraviny, spacáky či karimatky.

Od pondělí mohou pomáhat také Olomoučané a vybavení mohou přinést v pondělí od 14 do 18 hodin do hasičské zbrojnice v Černovíře a ve Chválkovicích.

V dalších pracovních dnech bude sbírka na stejných místech probíhat v době od 9 do 12 a od 14 do 18 hodin. Potraviny a zdravotní materiál musí mít dobu expirace nejméně dva měsíce. Elektrovybavení musí být buď nové nebo v bezvadném technickém stavu a s revizí.

Pomáhat je možné také finančně, zasláním libovolné částky na účet veřejné sbírky zřízený Charitou Česká republika, číslo 55660022/0800, variabilní symbol 104. Arcidiecézní Charita v Olomouci má ve svém sídle v Křížkovského ulici 6 umístěnou sbírkovou kasičku, kam mohou dárci přinést každý pracovní den v době od 9 do 14 hodin finanční dary v hotovosti.

„K dispozici je tam také sběrací listina, lidé obdrží potvrzení o daru. Materiál se zatím nesbírá, ale probíhá sbírka zdravotních a kompenzačních pomůcek pro Ukrajinu. Tyto pomůcky tamní obyvatelé dlouhodobě potřebují, je jich tam nedostatek a jsou velmi drahé a o to více teď budou potřeba také pro zraněné občany, aby se mohli brzy vrátit do běžného života,“ sdělil mluvčí Ardidiecézní Charity Olomouc Marek Navrátil.

Sbírka vyhlášená městem Olomouc

- probíhá v hasičské zbrojnici v Černovíře, ulice U staré Moravy 1 a v hasičské zbrojnici ve Chválkovicích, Selské náměstí 704/64 a

- vybavení je možné nosit v pondělí od 14 do 18 hodin a v pracovních dnech až do pátku v době od 9 do 12 hodin a od 14 do 18 hodin

Seznam nutného vybavení a materiálu:

• Elektrocentrály 1,5 KW a více

• Svítilny a baterie

• Taktické přílby, taktické brýle a rukavice

• Spací pytle, termodeky, deky, přikrývky

• Teplé spodní prádlo

• Nesterilní a sterilní jednorázové rukavice

• Lékárničky, záchranářské batohy, obvazový materiál

• Termální deky

• Pulzní oxymetry

• Nůžky pro řezání oblečení a bot

• Monitory, notebooky, tiskárny, projektory, flash disky

• Trvanlivé potraviny a hotová jídla určená k dlouhodobému skladování (větší balení)

• Dětské výživy, mléčná výživa malých dětí (sušené mléko) přesnídávky, jednorázové dětské pleny

• Nástroj na rozstříhání oděvu a obuvi (nůžky s tupým koncem)

Zdravotnický materiál:

• trakční dlaha,

• přenosné kyslíkové láhve,

• soupravy pro katetrizaci centrálních žil,

• soupravy pro lumbální punkci,

• sada pro tracheostomii,

• souprava pro tracheální intubaci,

• souprava pro drenáž pohrudniční dutiny,

• imobilizační pomůcky různých typů a velikostí,

• stříkačky s jehlami (různé objemy),

• katétry pro periferní žíly (různé velikosti),

• systém pro transfuzi infuzních roztoků,

• nesterilní obvazy (různé velikosti),

• fixační elastická bandáž (různé velikosti),

• sterilní materiál pro opatření proti popálení,

• sterilní materiál pro ošetření povrchu rány,

• hydrogelový obvaz proti popálení různých velikostí,

• zevní fixátor,

• sterilní gázový obvaz 14 cm x 7m,

• obvazový balíček,

• náplast 3cm x 500 cm,

• hemostatikum (prostředek zastavení krvácení) – chemické,

• prostředek zastavení krvácení – mechanický/gumový (zaškrcovadlo-turniket)

Sbírka zdravotnických a kompenzačních pomůcek

vyhlášená Arcidiecézní Charitou Olomouc v Křížkovského ulici 6

(předání pomůcek je vhodné předem telefonicky domluvit s koordinátorkou pomoci pro Ukrajinu Kateřinou Biolkovou na tel. 739 526 244 nebo prostřednictvím e-mailu katerina.biolkova@acho.charita.cz. Možné jsou také finanční dary na nákup pomůcek - účet č. 4030207/0100)

Pomůcky musejí být v dobrém a bezpečném stavu. Jsou potřeba zejména:

- chodítka

- podpažní berle

- francouzské a vycházkové hole

- invalidní vozíky

- klozetová křesla (toaletní židle)

- postele s antidekubitními matracemi

- antidekubitní matrace