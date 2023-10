Město Libavá má od pondělí 16. října novou starostku. Štěpánku Tichou (Nezávislá Libavá), která rezignovala ke 30. září, nahradila Oldřiška Valtošová z kandidátky Občané „za změnu“.

Jako první o tom informoval server Hanácká drbna. Dosavadní starostka Štěpánka Tichá se vzdala funkce poté, co podle zjištění policie fakturováním smyšlených brigád a brigádníků připravila obecní pokladnu o 400 tisíc korun.

Škodu ale uhradila a odsouzení se vyhnula. „Po dlouhém váhání jsem se rozhodla k tomuto kroku z důvodu zklidnění celé atmosféry v obci,” uvedla před časem tehdejší starostka Štěpánka Tichá.

Nová starostka bude podle zjištění Hanácké drbny ve funkci neuvolněná. Zastupitelstvo rovněž schválilo funkci uvolněného místostarosty pro Petra Nováka (Nezávislá Libavá).

Odstoupení Štěpánky Tiché po zveřejnění případu soudně nepotrestané zpronevěry obecních peněz požadovali zástupci opozice. V zastupitelstvu však neměli dostatečnou většinu na odvolání, sama tehdejší starostka odstoupit odmítala. Atmosféra ve Městě Libavá byla napjatá, obyvatelé se rozdělili na dva tábory.

Tehdejší starostka Města Libavá Štěpánka Tichá společně s dalšími dvěma úřednicemi z obecní kasy podle policie zpronevěřila více než 400 tisíc korun. Peníze za fiktivní práce, které měli vykonávat její příbuzní i místní občané, si nechávala pro svou potřebu.

Policie se zpronevěrou zabývala a věc předala státnímu zástupci. Trestní stíhání pak ale bylo podmíněně zastaveno, starostka se doznala a byla ochotná zaplatit vzniklou škodu.

Pokud by celá záležitost pokračovala k soudu, hrozilo by jí až pět let vězení. O případu informoval jako první během června server Seznam zprávy.

Rozhodnutím o podmíněném zastavení trestního stíhání Štěpánky Tiché se nyní zabývají krajští státní zástupci. Zda bylo rozhodnutí okresní státní zástupkyně správné, by mělo být jasné nejpozději v listopadu.

