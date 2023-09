Rozhodnutím o podmíněném zastavení trestního stíhání Štěpánky Tiché, starostky Města Libavá, která z obecní kasy společně s dvěma úřednicemi zpronevěřila přes 400 tisíc korun, se budou zabývat krajští státní zástupci. Zda bylo rozhodnutí okresní státní zástupkyně správné, by mělo být jasné do dvou měsíců.

Starostka Města Libavá Štěpánka Tichá. | Foto: Profimedia, Mafra

Kauza podle opozičních zastupitelů vesnici rozdělila na dva tábory.

Krajské státní zastupitelství v Olomouci se bude rozhodnutím o podmíněném zastavení trestního stíhání Štěpánky Tiché, starostky Města Libavá, zabývat poté, co jedna z opozičních zastupitelek podala podnět k Nejvyššímu státnímu zastupitelství. To rozhodlo, že krajské státní zastupitelství, jako dozorové, ještě vše přezkoumá.

Olomoucké krajské státní zastupitelství podnět obdrželo v pátek 8. září a nyní čeká na spisový materiál.

„Budeme se tím zabývat, pro vyřízení podnětu výkonu dohledu nad postupem okresního státního zastupitelství je lhůta až dva měsíce,“ sdělil vedoucí Ivo Kasík.

Starostka Města Libavá okrádala obec přes fiktivní brigády. Ve funkci zůstává

Lituje, ale neodstoupí

Starostka Města Libavá Štěpánka Tichá společně s dalšími dvěma úřednicemi z obecní kasy zpronevěřila více než 400 tisíc korun. Peníze za fiktivní práce, které měli vykonávat její příbuzní i místní občané, si nechávala pro svou potřebu.

Policie se zpronevěrou zabývala a věc předala státnímu zástupci. Trestní stíhání pak ale bylo podmíněně zastaveno, starostka se doznala a byla ochotná zaplatit vzniklou škodu. Pokud by celá záležitost pokračovala k soudu, hrozilo by jí až pět let vězení. O případu informoval jako první během června server Seznam Zprávy.

V minulém týdnu v obci proběhlo zasedání zastupitelstva, kde starostka svého činu litovala. Zároveň odmítla složit funkci s tím, že nebyla odsouzena. Od místostarosty Petra Nováka a koaličních zastupitelů, kteří tvoří v devítičlenném zastupitelstvu nadpoloviční většinu, má stále podporu.

Opozice: Snažili se nás umlčet

Opoziční zastupitelé jsou přesvědčeni o tom, že by měla co nejdříve odstoupit.

„Atmosféra v obci není vůbec dobrá, místní jsou rozděleni na dva tábory. Myslím si, že převážná většina občanů si přeje odstoupení starostky z funkce. Na problémy v hospodaření obce jsme upozorňovali již dříve, ale snažili se nás umlčet. Neposkytli nám ani dokumenty, o které jsme starostku oficiální cestou žádali a ze zákona na ně měli nárok. Až čas ukázal, jak to všechno vlastně bylo,“ poukázal opoziční zastupitel Bohumír Liška.

Zároveň je přesvědčený o tom, že pokud by později došlo na změnu ve vedení obce, nebude to mít nový starosta jednoduché.

„V kontrolním ani finančním výboru není žádný opoziční zastupitel. Vládnoucí koaliční zastupitelé tak ´kontrolují´ sami sebe. Pokud by došlo na změnu starosty, musely by se udělat nezávislé kontrolní audity. Je totiž otázka, co všechno se tam ještě z minulosti objeví,“ poznamenal Bohumír Liška.

Nechcu generála! Babišovi špatně radili, zní z Libavé, kde Pavel propadl

Místostarosta: Musíme najít řešení

Starostka Města Libavá Štěpánka Tichá nyní čerpá dovolenou. Místostarosta Petr Novák ale potvrdil, že celá kauza obec rozdělila.

„Je to tak, obec je na dva tábory, což není pro její další chod dobré. Do doby, než se vrátí paní starostka z dovolené, bych se k tomu nechtěl blíže vyjadřovat. Musíme nejdříve najít nějaké řešení a pak s tím jít na veřejnost,“ sdělil Petr Novák.