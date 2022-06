Objektu, který historicky sloužil jako tržnice, chtěl vrátit někdejší využití a zároveň měl v úmyslu promluvit do podoby celé lokality ležící u prahu historického jádra města. Investice do budovy od počátku podmiňoval tím, že musí mít k dispozici právě i přilehlý pozemek, na němž se pořádají trhy.

Ekonomicky by jedno bez druhého ani nedávalo smysl. S městem se nakonec nedohodl. Budovu od té doby vyčistil od nepůvodních vestaveb a tím to zatím skončilo.

Nový majitel tržnice: Sloužit bude dobrému jídlu, chceme i šanci ovlivnit okolí

V letošním roce, poté, co město po neúspěchu loňského koncesního řízení na nového strategického nájemce plochy u budovy tržnice předalo pozemky a trh do správy Výstaviště Flora Olomouc, se opět uskutečnila jednání mezi zástupci radnice a vlastníkem budovy tržnice podnikatelem Širokým.

Jednání k cíli nevedla

„Ano, město Olomouc nás oslovilo a dvakrát se uskutečnila společná schůzka za účasti Flory Olomouc, která má nyní okolní pozemky ve správě,“ potvrdil Olomouckému deníku podnikatel Pavel Široký.

„Výsledek? Jednání byla velmi korektní, nicméně jsme se bohužel neposunuli ke kýženému cíli,“ hodnotil.

Podle náměstka primátora Matouše Pelikána je situace komplikovaná. Podnikatel primárně mohl využít příležitosti v rámci koncesního řízení a přihlásit se do něj, což ale neučinil.

Vlastník budovy to vloni vysvětlil tím, že podmínky pronájmu a úprav prostranství, jak je město dalo na stůl, nebylo možné akceptovat. Do koncesního řízení se nepřihlásil ani předchozí majitel budovy tržnice a do ledna letošního roku nájemce plochy tržiště Richard Morávek.

Jediným uchazečem byl podnikatel Richard Benýšek. Hodnotící komise ho nevybrala a řízení zrušila.

Olomouckou tržnici Benýškovi nepřiklepli, provozovat ji bude Flora

„Vzhledem k výsledku koncesního řízení jsme museli rozhodnout, že správa pozemku a tržiště připadne Floře. Když jsme to zadali Floře, uzavřeli jsme smlouvu a její součástí je provést na konci srpna vyhodnocení celého průběhu, obchodního modelu. Takto to bylo schváleno radou,“ připomněl náměstek primátora.

„V této chvíli, poté, co jsme koncesi nějakým způsobem uzavřeli, není možné to zase nějak rozjíždět nebo pozemek případně pronajmout,“ vysvětloval.

U tržnice, kde stály oprýskané stánky, vzniká zelený odpočinkový kout

Podle náměstka Pelikána je stále prostor k jednání s Výstavištěm Flora, s nímž se vlastník budovy tržnice může domluvit na případné spolupráci.

„Bavili jsme se o tom, že by mohl dostat nějaký pozemek kolem budovy, který nebyl zařazen do koncese. Je zde možnost spolupráce v rámci toho, jaké bude Výstaviště Flora chystat akce,“ uvedl.

Vizualizace proměny olomoucké tržnice, kterou v roce 2014 představil tehdejší nájemce areálu podnikatel Richard Morávek

K mání za 60 milionů

Podnikatel Pavel Široký ale poté, co byl prodej pozastaven, se chce opět pokusit budovu tržnice prodat. Objevila se v nabídce jedné z realitních kanceláří. Cena k jednání činí 59 990 000 korun.

„S ohledem na naše jiné podnikatelské aktivity jsme se nakonec rozhodli dát příležitost někomu jinému a budovu prodat,“ vysvětlil v těchto dnech krok podnikatel Široký.

Podle všech stran je oddělený model, kdy tržiště vlastní a provozuje někdo jiný než historickou budovu, problém a komplikace. Trhy a tržnice si tak budou částečně vždy konkurovat.

Že by budovu tržnice, která je památkově chráněná, nakonec koupilo město?

Podle náměstka Pelikána se to vyloučit nedá, ovšem bylo by to na úkor jiných investic. Zdůraznil, že město nemá částku, která by byla zapotřebí na nákup a nezbytné opravy objektu ve střednědobém ani dlouhodobém investičním plánu.

Celková suma by možná přesáhla 100 milionů korun.

„Po volbách může být konstelace taková, kdy více stran se baví o tom, že by město mělo o to usilovat. A může se stát, že se peníze vyčlení na úkor jiných investic a město do toho půjde,“ reagoval Matouš Pelikán.