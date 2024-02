„Pamatuji si, že tam před čtyřiceti lety fungoval sklad ovoce a zeleniny. Byla tam stálá teplota a vlhko, na skladování zeleniny ideální podmínky. Venku stály zaparkované avie, řidiči pak zboží rozváželi do prodejen po městě a okolí. Už je to tam dlouho prázdné, oprava tak velkého areálu by dnes přišla na stovky milionů. Využití se asi hledá jen těžko,“ poznamenal sedmdesátník Jaroslav, který si přes dvorní trakt krátil cestu do Pavelčákovy ulice.

Velké plány na rekonstrukci celého areálu přitom byly i s vydařenými vizualizacemi zveřejněny už v říjnu 2010.

Oznámeno zpoždění, pak nic

Společnost Měšťanský pivovar Olomouc tehdy představila záměr na proměnu objektu na dvě desítky nadstandardních loftových a mezonetových bytů. V přízemí se počítalo s restaurací a obchody, součástí studie byla také parkovací stání v podzemních garážích.

Odhad nákladů se už tehdy pohyboval okolo 150 milionů korun. Nový byt tam měl stát od čtyř do osmi milionů a první obyvatelé se měli stěhovat už v roce 2013.

Majitelé objektu pak ale v roce 2012 připustili, že se rekonstrukce kvůli problémům se statikou opozdí a začne až v letech 2014 nebo 2015. Zatím však na opravu areálu nedošlo.

„Důvodů je více, původní záměr se upravoval, vznikly další vizualizace a nové nápady na využití půdních prostor,“ sdělil za společnost Měšťanský pivovar Olomouc Jiří Felix.

Zaslané dotazy k rekonstrukci a dalšímu využití areálu ale nakonec ponechal bez odpovědí.

O dalším osudu bývalého měšťanského pivovaru nemá informace ani komise městské části Olomouc - střed.

„S majiteli nejsme v kontaktu, nevíme, co se tam bude dít. Od občanů nemáme připomínky k tomu, v jakém stavu se objekt nachází. Pivovar vlastní soukromý subjekt, nemáme proto žádnou možnost, jak jeho stav ovlivnit,“ konstatovala Magdalena Vanečková, předsedkyně komise městské části.

Historie bývalého měšťanského pivovaru

- Pivovar Právovárečného měšťanstva královského hlavního města Olomouce byl dokončen v roce 1715 při městských hradbách a byl prvním společným pivovarem olomouckých měšťanů. Pivo se zde vařilo téměř dvě stě let, s průměrnou roční produkcí až 8 tisíc sudů (20 tisíc hektolitrů).

- V roce 1895 se výroba piva přesunula do jiných prostor mimo centrum města a v objektu zůstala již pouze sladovna. Po druhé světové válce objekt sloužil jako sklad zeleniny.

- Rozsáhlému baroknímu areálu někdejšího pivovaru v Lafayettově ulici vévodí objekty varny a sladovny, která má v patrech zachovalé dřevěné trámové stropy. Pouze v přízemí je budova klenutá, na mohutných pilířích.

- Z hodnotnějších částí objektu by kolemjdoucí mohla zaujmout kamenná brána s hlavou satyra a lišky, která je ale již dlouho skrytá pod provizorní plechovou stříškou. Mezi zajímavé objekty patří i přízemní klasicistní správní objekt z přelomu 18. a 19. století s průčelím do Lafayettovy ulice.

Zdroj: Jan Jeništa, spolek Za Krásnou Olomouc

