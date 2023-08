V Měrotíně v červenci otevřeli prodejnu bez obsluhy. Jako první v Olomouckém kraji. Fungování novinky, díky které si zákazníci nakoupí sami s mobilem v ruce, přijeli v pátek 4. srpna obhlédnout starostové z okolních obcí. Zkušenosti z Měrotína totiž mohou ukázat budoucnost venkovských obchodů.

První samoobslužná prodejna v Olomouckém kraji má úspěch. Do Měrotína v pátek 4. srpna přijeli okouknout novinu starostové z okolních obcí. | Video: Tauberová Daniela

Samoobslužná prodejna v Měrotíně, kde vloni přišli o obchod, otevřela 6. července. Lidé se jen hrnuli. Chtěli si vyzkoušet, jak budou odemykat obchod a nakupovat pouze s chytrým telefonem v ruce. Pro starší občany připravila obec jednoduchou alternativu v podobě speciální kartičky, jež slouží ke vstupu a s nabitým kreditem i k samotnému nákupu.

„Odezva je výborná. Naši občané, i senioři, jsou moc šikovní. Poradili si s tím, a pokud si ještě nejsou jistí, je jim k dispozici pomoc na telefonu nebo přímo v obchodě,“ zhodnotila necelý měsíc provozu nové prodejny starostka Měrotína Miroslava Vaňková.

Přijíždějí i přespolní

V samoobslužné prodejně pravidelně nakupují nejen místní občané, ale přijíždějí i obyvatelé ze sousedních vesnic. Do obchodu si našli cestu i turisté.

„Před prodejnou jsme vybudovali posezení, kde si lidé mohou dát kávu, zákusek a povykládat. Místo setkávání nám v obci hodně chybělo a prostranství u prodejny bylo přímo ideální,“ popisovala starostka.

Na Olomoucku otevřeli první obchod bez prodavaček. Jak to funguje

Obec zadaptovala potřebné prostory v obecním objektu během pár měsíců, místní lidé sami pomohli. Do nájmu dostala obchod místní obyvatelka, která se zároveň stará o zásobování a servis v případě, že zákazníci potřebují při vstupu, během nakupování či při placení zboží poradit.

Pozitivní ohlasy

„Napříč generacemi místní přijali novinku pozitivně. Systém se snaží ovládnout i ti starší, problémy se ještě sem tam vyskytují, ale je to pár týdnů od otevření,“ sdělila paní Aneta, jež má prodejnu v pronájmu za symbolický poplatek.

Kromě základních potravin, čerstvého pečiva, uzenin a mléčných výrobků doplňuje regály nabídkou na základě požadavků zákazníků. „Zpočátku byly trochu problémy s pečivem, kolik toho a čeho všeho objednat. Snažíme se o pestrost, jednou dvakrát týdně objednáváme něco na přilepšenou v podobě zákusků nebo lahůdek,“ přiblížila paní Aneta, jež fandí moderním technologiím a obci chtěla pomoci, aby o obchod nepřišla.

Zemědělci na Olomoucku otevřeli obchod. Zájem je obrovský

Obci finančně přispěl Olomoucký kraj, který poskytl dotaci ve výši 400 tisíc korun. „Je to unikátní projekt. První v Olomouckém kraji,“ poukázal náměstek hejtmana pro rozvoj venkova Jan Šafařík. „Pokud se podaří ho úspěšně realizovat po delší dobu, věřím, že může inspirovat ostatní obce a fungovat i někde jinde. Dosavadní zkušenost z Měrotína je velmi pozitivní,“ hodnotil.

Inspirace pro starosty z okolí

Vedení Měrotína pozvalo na páteční dopoledne starosty z okolních obcí, aby si novinku prohlédli a vyzkoušeli. „Vypadá to dobře, zajímá mě, jak to funguje. V Bouzově problém s prodejnou aktuálně neřešíme, máme dvě prodejny, uvidíme do budoucna,“ reagoval napřílklad starosta Bouzova Dušan Tejkal.

Potřebnou aplikaci, přes kterou se zákazníci přihlásí, vygenerují QR kód, aby mohli vstoupit do bezobslužné prodejny, si u vchodu stahovali i starostové dalších obcí Olomoucka. Také zástupci vedení Litovle, která má jedenáct místních částí. „Přijeli jsme to okouknout. Na dotaci pro naše místní části bychom jako město nedosáhli, musel by se toho chopit podnikatelský subjekt. Uvidíme. V místních částech v tuto chvíli platíme pojízdné prodejny,“ reagoval na měrotínský projekt místostarosta Litovle Lubomír Broza.