Hlavní program je uprostřed týdne soustředěný do univerzitních areálů Zbrojnice a Konviktu.

Ve středu to tam rozjely například sestavy Sto zvířat, Prago Union nebo domácí soubor Hejčíňan. Ve čtvrtek to zase na podiích rozbalí mimo jiných Dirty Old Dogs či Noisy Pots.

Čtvrteční program na nádvoří univerzitní knihovny uzavře pražský V.O.S.A. Theatre se svou performancí Návštěvníci, která zahrnuje osmimetrové objekty plující vzduchem za doprovodu zvuků oceánů a velrybích zpěvů. Medúzy, ryby nebo potápěč přitom obsahují několik kilometrů optických vláken a tisíce LED diod.

Ve středu i ve čtvrtek je na Biskupském náměstí k vidění i šestimetrová svítící zeměkoule. UV instalace od umělecké skupiny Chaoscompany zase oživila nádvoří Zbrojnice i areál Korunní pevnůstky.

Festival v pátek symbolicky zakončí tradiční svátek vědy Noc vědců a Street Art Festival před bývalým U-klubem, kde po celý týden vznikají velkoplošné malby na univerzitních kolejích.

