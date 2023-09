Koncerty, pestrou zábavou i stánky s dobrotami ožije v úterý 19. září olomoucká náplavka. V rámci festivalu MEET UP, který pořádá Univerzita Palackého k zahájení nového akademického roku, nabídne několik hudebních vystoupení, nebude chybět ani gastrozóna či silent disco. Večerní program pak láká do blízkého klubu na Lazer Vikinga, držitele Ceny české hudební kritiky Apollo za album roku, dalšími hudebními hosty budou rapperka Sawsane a DJ Venktovka. Vstup na akci je volný.

Ilustrační foto. Festival Řeka má duši na olomoucké náplavce, 9. září 2023 | Foto: Deník/Petra Pelíšek

„Návrat našich studentů přináší každý rok oživení nejen do univerzitních prostor – spolu s univerzitou ožívá celé město. Oslava začátku akademického roku bude tentokrát ještě více vidět, protože jsme se rozhodli využít prostor náplavky pojmenované po našem prvním polistopadovém rektorovi Josefu Jařabovi, kterého máme všichni v paměti a velké úctě,“ uvedl rektor Univerzity Palackého Martin Procházka.

Program MEET UP 23 odstartuje už v 15 hodin, kdy se na náplavce představí univerzitní organizace a studentské spolky. Do interaktivních prezentací se zapojí například Vydavatelství UP, Vědeckotechnický park, Dobrovolnické centrum či Centrum podpory studentů se specifickými potřebami. Svou činnost představí a nové zájemce se pokusí získat spolky Faktory, Euforka nebo StuArt, své zastoupení budou na nábřeží mít také divadelníci ze spolku Kucmoch nebo tým studentského internetového rádia UP Air. Prezentace potrvají do 19. hodiny.

O hudební doprovod se v průběhu odpoledne a podvečera postarají zpěvák Ken Orion, kytarista a songwriter Michal Juřička z kapely Trocha klidu, která si už stihla zahrát s Chinaski a UDG, talentované zpěvačky Klára a Eva vystupující pod názvem Kláva a rovněž kapela Unotrio s akustickými coververzemi domácích i zahraničních hitů.

Diskotéku s hlasitou hudbou a dunícími beaty pak na náplavce vystřídá silent disco Radia Metropole, kdy lidé tančí na hudbu, která jim hraje v bezdrátových sluchátkách. Zájemci budou mít navíc možnost nahrát na místě moderátorský vstup pro všechny účastníky silent disca.

MEET UP na olomoucké náplavce. 19.9.2023

15:00 – 18:00 PO MORAVĚ NA LODI I PADDLEBOARDU

15.00 – 19.00 PREZENTACE STUDENTSKÝCH SPOLKŮ A UNIVERZITNÍCH ORGANIZACÍ

15:00 – 20:00 SILENT DISCO RÁDIA METROPOLE

15.20 – 16.00 KEN ORION

16.15 –16.50 KLÁVA

17.00 – 17.30 PŘEDÁVÁNÍ CEN REKTORA UP PRO DOBROVOLNÍKY

17.30 – 17.45 KŘEST PIVA RE450N UP

18.00 – 18.40 MICHAL JUŘIČKA

18.50 – 19.45 UNOTRIO

Křest univerzitního piva

MEET UP zažije také dva slavnostní okamžiky. Rektor UP Martin Procházka představí laureáty Cen pro dobrovolníky za rok 2023 a poté se ujme křtu speciálního piva vyrobeného k letošnímu 450. výročí olomoucké univerzity, jak ostatně napovídá jeho název RE450N UP. Pivo se zrodilo v experimentálním mikropivovaru Eureka na katedře analytické chemie Přírodovědecké fakulty UP a jeho recept vymysleli studenti.

V rámci doprovodného programu zvou organizátoři na Bazar UP, který se uskuteční od 12 do 18 hodin před kolejí Bedřicha Václavka.

„Udělejte si doma pořádek a přineste nám oblečení, knihy, studijní materiály či domácí potřeby, které již nevyužijete, ale jsou stále v dobrém stavu. Někomu dalšímu ušetříte cestu do obchodu a peníze, pomůžete také životnímu prostředí. Na oplátku si můžete vybrat a odnést, co se bude hodit vám,“ vzkázala koordinátorka udržitelného rozvoje UP Zuzana Huňková.

Kdo bude chtít, může se z náplavky vydat rovnou na řeku na Ololodi, která na svou první vyjížďku vyrazí v 16 hodin.

Noc v klubu

Večerní program se z olomoucké náplavky přesune do blízkého hudebního klubu 15 Minut Music Club. Zahájí jej Lazer Viking, unikátní postava na české hudební scéně.

„V Olomouci představí poslední album Tunnel Vision, na kterém překvapil odklonem od kytar k syntezátorům a které si vysloužilo Cenu české hudební kritiky Apollo za album roku. Videoklip ke skladbě Yr Body pak získal Cenu Anděl,“ upozornila za organizátory z Oddělení univerzitních akcí UP Anna Vytřísalová.

Respektovaná choreografka, tanečnice a rapperka, to je Zuzana Al Haboubi, která vystupuje pod jménem Sawsane. Na začátku léta se představila na renomovaném festivalu Metronome, v jeho závěru ji do Olomouce přivede univerzitní MEET UP.

Hudební program uzavře DJ Venktovka s originálním audiovizuálním setem, v němž zazní skladby z loňského debutového alba Princ Nahuel.

Na všechny akce programu MEET UP 23 je vstup volný. Podrobné informace o programu najdete na webu meetup.upol.cz.