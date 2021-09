UP zahajuje semestr ve velkém stylu: kapely, divadlo i světelné objekty

Koncerty kapel Sto zvířat nebo Prago Union, ale i divadelní představení, filmové projekce a světelné show. Také prezentaci desítek studentských organizací a pracovišť Univerzity Palackého v Olomouci (UP). To vše nabídne od pondělí 20. září po celý týden festival MEET UP.

Majáles UP Olomouc 2019 | Foto: Deník/Jiří Kopáč

Hlavní program s koncerty, divadlem a spoustou nevšedních atrakcí zaplní ve na středu a ve čtvrtek univerzitní areály Zbrojnice a Konviktu. Festival v pátek symbolicky zakončí tradiční svátek vědy Noc vědců a Street Art Festival před bývalým U-klubem, kde budou celý týden vznikat velkoplošné malby na univerzitních kolejích. „Po dvou zrušených majálesech a loňském MEET UPu jsme se rozhodli letošní zahájení akademického roku pojmout trošku velkoryseji. Kontaktní výuka se totiž do Olomouce vrací po roce a půl, a tak nevítáme jen šest tisíc nových prváků, ale vlastně i druháky a třeťáky, kteří Olomouc jako univerzitní město neměli šanci zažít,“ říká koordinátor akce Ondřej Martínek z oddělení komunikace UP. Nejen vysokoškoláci, ale i veřejnost se může těšit na koncerty kapel Sto zvířat, Noisy Pots, Prago Union, Malalata djs nebo zpěváků Jakuba Ondry a 7krát3. Olomouckou scénu zastoupí Dirty Old Dogs, soubor Hejčíňan nebo Joys from Lost. Divadlo Nabalkoně zase nabídne divákům svou autorskou hru Xgona a projekcemi oceňovaných dokumentů program oživí i Academia Film Olomouc. To vše během hlavních festivalových dní ve středu a čtvrtek v areálu Zbrojnice a Uměleckého centra UP. Masaryčku oživila sousedská slavnost. Řešily se i možnosti proměny Přečíst článek › Svítící medúzy a potápěč Bohatý program doplní workshopy slackline, žonglování, šermu nebo graffiti a prezentace desítek studentských a neziskových organizací na Biskupském náměstí během středečního odpoledne. Velkým lákadlem jsou i netradiční světelné instalace – ve středu a ve čtvrtek večer bude na Biskupském náměstí k vidění téměř šest metrů široká zeměkoule, která se pak v pátek přesune k vědeckému ústavu CATRIN během Noci vědců. UV instalace od umělecké skupiny Chaoscompany oživí nádvoří Zbrojnice i areál Korunní pevnůstky. „Tamtéž bude premiérově k vidění i šestimetrový model Marsu neboli Marsmeloun během páteční Noci vědců. A konečně, čtvrteční program na nádvoří univerzitní knihovny zakončí pražské sdružení V.O.S.A. Theatre se svou performance Návštěvníci, která zahrnuje osmimetrové objekty plující vzduchem za doprovodu zvuků oceánů a velrybích zpěvů,“ láká Martínek. Medúzy, ryby nebo potápěč přitom obsahují několik kilometrů optických vláken a tisíce LED diod. Olomoucká Jednota se změní na moderní dům s nevšední fasádou. Takto má vypadat Přečíst článek › Dožínky duševní pohody a vintage market Už v pondělí zve univerzita i na přednášku záchranáře a absolventa UP Stanislava Popely o urgentní medicíně z cyklu UPsolvent a o den později nabídne přednášku na téma Jak se stát evropským dobrovolníkem. Středeční program doplní oblíbený swap oblečení a dalších věcí, který společně připravuje Udržitelná univerzita a Charita Olomouc na Biskupském náměstí. Součástí doprovodného programu akce jsou i úterní Dožínky duševní pohody na Wurmově ulici nebo středeční Noc literatury v Konviktu. Stejně tak Vintage market a koncerty v areálu Letního kina, na Olodvorku nebo v novém baru Zahrada. Není-li uvedeno jinak, je veškerý program přístupný zdarma. Podrobný program MEET UP 2021 ZDE.