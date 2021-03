„V týdnu mi volala známá z Dubu nad Moravou, že už roste. Poslala i fotky. Tak jsme vyrazili,“ vysvětlovala zhruba padesátnice, proč si v sobotu dopoledne vyšla do lesa u Grygova s papírovým sáčkem v ruce. „Natrhám trochu do špenátu,“ loučila se.

Pro medvědí česnek se do lesů Království vydávají každoročně hordy lidí. Trhači by neměli zapomínat na platná vládní nařízení proti šíření koronaviru. O tomto víkendu se smí na vycházku pouze po obci. Od pondělí pak mohou lidé vyrazit do přírody v rámci celého okresu. Neměli by se však nikde srocovat.

Sušením ztrácí chuť i vůni

V kuchyni nelze s medvědím česnekem šlápnout vedle. Přidat ho lze do všech pokrmů, kam patří česnek či pažitka. Dá se spařit a podávat jako listový špenát místo klasického ochuceného česnekem. Nejlepší je čerstvý, sušením ztrácí na chuti, vůni i vitaminech. Z medvědího česneku je také výborné pesto.

Při cestě za aromatickou bylinou by lidé měli pamatovat i na ochranu přírody. Na území Království se mozaikovitě rozprostírají rezervace, ochranná pásma těchto rezervací a hospodářský les. V rezervacích, které jsou označeny červeným pruhem na stromě, je trhání medvědího česneku zakázáno.

Pro medvědí česnek vyrážejí lidé i do Litovelského Pomoraví. Správa CHKO každoročně upozorňuje na zákazy v přírodních rezervacích a národních přírodních rezervacích. I když nejde o chráněnou bylinu, na jejich území česnek trhat nelze.

Stráž přírody řeší přestupek většinou domluvou. Pokud by se ovšem jednalo o opakované porušení, trhání medvědího česneku pro komerční účely, lze na místě uložit pokutu i v řádu tisícovek korun.

Účinky medvědího česneku:

Bohatý na vitamin C

Účinný antioxidant

Je protizánětlivý, antibakteriální – přírodní antibiotikum

Zlepšuje činnost dýchacího systému.

RECEPTY

Pesto z medvědího česneku a parmazánu

200 g medvědího česneku

20 ml lněného oleje

50 g parmazánu

10 g sezamového semínka

2 g soli

Medvědí česnek omyjeme, společně s olejem vložíme do mixéru a jemně umixujeme. Přidáme parmazán, sůl a sezamové semínko. Pár vteřin ještě mixujeme, nicméně se snažíme zachovat strukturu semínka a kousky sýru. Umístíme do skleničky, směs zalijeme ještě troškou dobrého oleje, pečlivě uzavřeme a necháme odpočívat v lednici. Vydrží několik měsíců.

Banánové smoothie s medvědím česnekem

2 zralé banány

100 g medvědího česneku

10 g melasy

Banány, medvědí česnek i melasu vložíme do mixéru. Mixujeme do doby, než všechny zmíněné ingredience nabudou konzistence jemného nápoje.

Špenát z medvědího česneku

500 g medvědího česneku

1 cibule

1 vejce

1 PL lněného oleje

20 g slunečnicového semínka

sůl

voda

Medvědí česnek umyjeme, nakrájíme nadrobno, stejně tak cibulku, vše dáme do pánve, společně se semínkem, solí zalijeme vodou a dusíme 20 minut, ke konci do směsi přidáme vajíčko a ještě chvíli prohřejeme. Pro lepší stravitelnost a využitelnost živin přidáváme olej až na úplný závěr. Již nevaříme, servírujeme k pečeným bramborům či jakékoli jiné zdravé příloze.

Zdroj: www.celostnimedicina.cz