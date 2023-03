„Zatím mám trochu do pomazánky, ale u památného dubu jsme potkaly mladý pár s košíkem. My se vydáme znovu tak za dva týdny, to už bude les hezky vonět. Česnek teprve začíná růst,“ hodnotila paní Milena z Olomouce, která se vydala do Království v neděli odpoledne se sousedkou.

Pro medvědí česnek, který je bohatým zdrojem vitaminu C a působí jako přírodní antibiotikum, vyrážejí do lesů Království každoročně hordy lidí.

V kraji řádí dávivý kašel, trápí "kokrhavými" záchvaty. Nebezpečný pro malé děti

V rezervacích netrhat!

Při cestě za aromatickou bylinou by trhači měli pamatovat i na ochranu přírody. Na území Království se mozaikovitě rozprostírají rezervace, ochranná pásma těchto rezervací a hospodářský les. V rezervacích, které jsou označeny červeným pruhem na stromě, je trhání medvědího česneku zakázáno.

Vyznavači medvědího česneku dobře vědí, že s bylinou v kuchyni nelze šlápnout vedle. Přidat ho lze do všech pokrmů, kam patří česnek či pažitka. Dá se spařit a podávat jako listový špenát místo klasického ochuceného česnekem. Nejlepší je čerstvý, sušením ztrácí na chuti, vůni i vitaminech. Z medvědího česneku je také výborné pesto.

D55 z Olomouce už má firmu, stavba vypukne brzy. Kdy má být hotovo?

Kde se nesmí sbírat



Přírodní rezervace Království



Na území lesů Království se mozaikovitě rozprostírají rezervace, ochranná pásma těchto rezervací a hospodářský les. V rezervacích, které jsou označeny červenou pruhem na stromě, je trhání medvědího česneku zakázáno. „Je potřeba si opět uvědomit, co lze a co nelze v rezervaci: plody sbírat můžeme, ale ne trhat části rostlin. Trhat medvědí česnek je zde zakázáno,“ připomněl již dříve ředitel Lesů města Olomouce David Janásek.



CHKO Litovelské Pomoraví



Na zákaz trhání medvědího česneku v přírodních rezervacích a národních přírodních rezervacích upozorňuje také Správa CHKO Litovelské Pomoraví. Maloplošná zvláště chráněná území jsou označena na přístupových cestách státním znakem a vyznačen je také průběh hranice.



Stráž přírody řeší přestupek většinou domluvou. Pokud by se ovšem jednalo o opakované porušení, trhání medvědího česneku pro komerční účely, může na místě uložit pokutu i v řádu tisícovek korun. (tau)

RECEPTY z medvědího česneku

Pesto z medvědího česneku a parmazánu

200 g medvědího česneku

20 ml lněného oleje

50 g parmazánu

10 g sezamového semínka

2 g soli

Medvědí česnek omyjeme, společně s olejem vložíme do mixéru a jemně umixujeme. Přidáme parmazán, sůl a sezamové semínko. Pár vteřin ještě mixujeme, nicméně se snažíme zachovat strukturu semínka a kousky sýru. Umístíme do skleničky, směs zalijeme ještě troškou dobrého oleje, pečlivě uzavřeme a necháme odpočívat v lednici. Vydrží několik měsíců.

Banánové smoothie s medvědím česnekem

2 zralé banány

100 g medvědího česneku

10 g melasy

Banány, medvědí česnek i melasu vložíme do mixéru. Mixujeme do doby, než všechny zmíněné ingredience nabudou konzistence jemného nápoje.

Špenát z medvědího česneku

500 g medvědího česneku

1 cibule

1 vejce

1 PL lněného oleje

20 g slunečnicového semínka

sůl

voda

Medvědí česnek umyjeme, nakrájíme nadrobno, stejně tak cibulku, vše dáme do pánve, společně se semínkem, solí zalijeme vodou a dusíme 20 minut, ke konci do směsi přidáme vajíčko a ještě chvíli prohřejeme. Pro lepší stravitelnost a využitelnost živin přidáváme olej až na úplný závěr. Již nevaříme, servírujeme k pečeným bramborům či jakékoli jiné zdravé příloze.

Zdroj: celostnimedicina.cz