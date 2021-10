U dálnice D35 z Olomouce do Mohelnice finišuje stavba nové restaurace McDonald’s. Provozovna na katastru Unčovic, místní část Litovle, nabídne dvojitý McDrive, digitální venkovní menuboardy či kavárnu McCafé. Práci v ní najde zhruba 100 lidí

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.