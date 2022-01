Výjimečný hudební talent Mattew navštěvuje ještě Základní uměleckou školu Iši Krejčího v Olomouci. Hraje na zobcovou flétnu, klarinet i klavír. Věnuje se také sólovému zpěvu a je držitelem mnoha českých a zahraničních cen. Vyrůstá v bilingvinní rodině a díky vynikající angličtině nemá problém s účastí na zahraničních workshopech.

„Vítězství ve Zlatém oříšku mi udělalo velikou radost. Cena je krásná a má speciální místo v mé sbírce různých ocenění. Je pro mě i motivací ještě více na sobě pracovat,“ prozradil talentovaný hoch.

V letošním roce ho podle jeho slov čeká spousta vystoupení a soutěží. Například v lednu si zahraje na klarinet s Moravskou filharmonií Olomouc.

„Ve hře na zobcovou flétnu se zúčastním celostátní soutěže ministerstva školství, soutěže Teplické flautohry a přál bych si stát se finalistou prestižní televizní soutěže mladých hudebních talentů. Ve hře na klarinet budu soutěžit v ´London Classical Music Competition´, v soutěži Litvínovské dřevohraní a v soutěži ministerstva školství. Ve hře na klavír se opět těším na mezinárodní soutěže Prague Junior Note a Bachovu cestu,“ vyjmenoval některá z letošních soutěžních klání Mattew Hockaday.

Mattew Stephen Hockaday: videomedailonek ze soutěže Zlatý oříšek

Zdroj: Youtube

Multifunkční baletka

Jedenáctiletá Olomoučanka Laura Mohylová je multifunkční talentovanou baletkou. Její cesta k životní lásce, baletu, je více než úsměvná. K baletu se totiž dostala na doporučení dětské lékařky kvůli plochým nohám už ve třech letech a rodiče byli předem upozorněni na to, že z ní baletka opravdu nikdy nebude…

Talentované Lauře se daří, na co sáhne. Kromě baletu se totiž věnuje také modernímu tanci, sólovému zpěvu, muzikálovému herectví a hře na hudební nástroje. Hraje na flétnu, klarinet i harfu. Je mistryní světa v kategorii klasický tanec a vícemistryní světa v kategorii Song and Dance, muzikálovou zpěvačkou a tanečnicí a najde si ještě čas na vlastní sociální projekty. Úspěch v soutěži Zlatý oříšek ji těší.

„Každé ocenění vnímám jako motivaci, zadostiučinění za to, jak se snažím v baletu, kolik mě to stojí času, energie a odříkání. Je důležité vědět, že si mě někdo všiml, a dokonce tolik lidí, abych získala Zlatý oříšek,“ svěřila se nadaná dívka.

Také pro letošní rok má Laura Mohylová velké plány. Chystá se na kvalifikaci na Dance World Cup do Španělska.

„Pokud se mi to podaří, chtěla bych tam v černu co nejlépe reprezentovat Českou republiku. Také mě čeká přípravka k novému muzikálu, který nebudu zatím jmenovat. Doufám, že konečně začne naše baletní studio zase hrát v Moravském divadle Olomouc,“ popsala část svých plánů Laura Mohylová.

Laura Mohylová: videomedailonek ze soutěže Zlatý oříšek

Zdroj: Youtube

Sedm vítězů

Soutěž Zlatý oříšek je určena pro nadané a talentované děti z České republiky ve věku od 6 do 14 let. Hlásit se do ní mohou jak jednotlivci, tak dětské kolektivy, které mají za sebou významné úspěchy nebo se přičinily o něco mimořádného či společensky prospěšného.

Soutěžní klání záměrně nemá nijak stanovené kategorie a staví vedle sebe děti úspěšné v různých oborech. Odborná komise vybírá 21 dětí nominovaných do televizního finále. Hlasuje se na dálku a z finalistů je vybráno 7 vítězů. Ti získají sošku ptáčka se zlatým oříškem v zobáčku a finanční odměnu 20 tisíc korun.