Masážní salon provozuje nevidomý Karel Giebisch z Olomouce už čtyři roky. Za tu dobu si vybudoval stálou klientelu. Nouzi o zájemce nemá ani v těchto dnech, kdy musí mít zavřeno.

„Neustále mi volají stálí i noví klienti. Vím, že masáž potřebují nejen kvůli bolavým zádům, ale také kvůli psychice, aby lépe zvládali stres a těžkosti těchto dnů. Mrzí mě, že jim nemůžu pomoci. Zapojil jsem do iniciativy Chcípl Pes. Všechna nařízení ale dodržuji, klienty musím odmítat. Zároveň se obávám, jestli ještě někdy zavolají a budou mít zájem o mé služby,“ připustil majitel masážního salonu.

Klienti to špatně nesou, masáže jim chybí

S dopady koronaviru se potýká už od loňského jara. První vlna se podle něj ještě dala nějakým způsobem zvládnout, salon si v pronajatých prostorách udržel. Pak se po květnovém rozvolnění až do konce října téměř nezastavil, zákazníků tehdy bylo hodně a on chtěl všem vyhovět.

„Nevěřil jsem, že se dostaneme do fáze, kdy nás znovu zavřou. Když to v říjnu nastalo, už jsem věděl, že to nezvládnu. Nájem byl vysoký, majitel jej odmítl snížit a tak jsem salon musel přestěhovat do vlastních prostor. V prosinci jsem fungoval jen pár dnů a pak jsem musel zase zavřít. Klienti to špatně nesou, masáže jim chybí. Odmítám deset zájemců denně,“ popsal Karel Giebisch.

Je přesvědčený o tom, že pokud by se v masážních salonech dodržovala přísná hygienická opatření a prováděla se zvýšená dezinfekce všech prostor i vybavení, nebude se tam koronavirus šířit.

Napsal i na ministerstvo, bez odezvy

„Podle mě je nesmysl zavírat malé provozy, kde je jen jeden klient a jeden pracovník. Za současné situace bych byl rád i za to, kdybych mohl přijímat třeba jen dva klienty denně. Dokonce už jsem přes datovou schránku napsal dopis na ministerstvo zdravotnictví. Můj salon plně funguje přes elektronický on-line systém. Vedu podrobnou elektronickou evidenci, kterou by mohly úřady využít třeba k trasování, ale nikdo z ministerstva se mi dodnes neozval. Přitom by tímto způsobem mohlo fungovat mnoho malých živnostníků,“ míní nevidomý masér.

O kompenzační bonus dosud nežádal a ani to nemá v úmyslu. Žije z invalidního důchodu a jen příležitostně se stane, že ho někdo ze stálých klientů podpoří nákupem poukazu na masáž.

„Nejsem mu samozřejmě schopný říct, kdy jej bude možné využít. Už bych moc rád pracoval, protože při masážích jsem v kontaktu s lidmi. Mohu si s nimi popovídat a přijít na jiné myšlenky. Teď jsem už dlouhou dobu zavřený doma, nikam nechodím. Vůbec nevím, při jakém stupni PES můžu salon konečně otevřít. Všude se pořád mluví o velkých firmách a o těch nejmenších a živnostnících se spíše mlčí. Potřeboval bych už mít konečně jasno v tom, kdy a za jakých pravidel zase budu moci klientům pomáhat od bolesti a trápení,“ dodal Karel Giebisch.