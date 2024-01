Po nějaké době se ale jeho cesty s Pavlem Pospíšilem rozešly a on stál před rozhodnutím, co dál.

Velké výzvě tehdy neodolal, restauraci na Mallorce prodal a s manželkou Lucií se přestěhoval do Německa.

„V roce 1992 jsem se přestěhoval na Mallorcu a žil tam skoro třicet let. Pak jsem přijal nabídku na pozici šéfkuchaře v německé restauraci Pavla Pospíšila, který jako vůbec první český kuchař získal michelinskou hvězdu,“ vzpomněl Martin Sklenář.

Olomoucký rodák Martin Sklenář vyrůstal v městské části Nová Ulice. Poté, co se vyučil kuchařem, sbíral zkušenosti v místních restauracích. Koncem 80. let například v Domě armády, restauraci Zenit či Národním domě v Prostějově.

„Ještě během covidu jsme se rozhodli, že v Německu zůstaneme. V září 2021 jsme si otevřeli vlastní podnik v Oberkirchu, mým cílem tehdy bylo získat některé z michelinských ocenění. Všechno jsme vsadili na kvalitu surovin, kuchyni vybavenou technologiemi poslední generace a tvrdou práci celého týmu,“ popsal šéfkuchař.

Vítězství v německé televizi

Hosté si do jeho podniku velmi brzy našli cestu. Restaurace s vyhlášenou kuchyní a českým šéfkuchařem zaznamenala hned v roce 2022 úspěch v německé televizní show s názvem Mein Lokal, Dein Lokal. Nejenže v soutěžním klání Martin Sklenář zvítězil, ale získal také rekordní počet bodů v desetileté historii pořadu.

„Byl to obrovský úspěch, rezervace jsme měli vyprodané na víc jak půl roku dopředu. Zřejmě právě tehdy se k nám vydali inspektoři prestižního průvodce Michelin. Ocenění Bib Gourmand Michelin jsme získali po pouhém roce a půl od otevření restaurace. Byl to skvělý dárek k pětapadesátým narozeninám. Beru to také jako ocenění celé mojí více jak pětatřicetileté kuchařské praxe a samozřejmě obrovské podpory mojí manželky a práce celého týmu. Mým snem je získat ještě michelinskou hvězdu,“ neskrývá ambice rodák z Olomouce.

Jeho podnik s názvem Gourmet-Restaurant Springbrunnen Sklenar hostům nabízí deset předkrmů, šest hlavních jídel a čtyři domácí dezerty. Klasický papírový jídelní lístek tam lidé na stůl nedostávají, vybírají si z nabídky ručně napsané na černé tabuli. Předkrmy a hlavní jídla jsou často inspirovány španělskou a středomořskou kuchyní.

„Nabízíme také francouzskou specialitu, originální husí játra foie gras s máslovou brioškou a zmrzlinou z husích jater, alsaské šneky pečené v bylinkovém másle nebo kachní prsa na pomerančích. Od místních myslivců pak zvěřinu nebo od přátel ze Španělska vyhlášené vepřové maso z plemene Iberico. Z české kuchyně máme například bramborové taštičky plněné povidly a tvarohové knedlíky s jahodami či borůvkami. Přibližně sedmdesát procent hostů jsou Němci, zbytek je zahraniční klientela,“ vyjmenoval Martin Sklenář s tím, že tříchodové michelinské menu aktuálně přijde na 49 euro.

Přemek Forejt bude druhý

Hosté do rodinného podniku v Oberkirchu, západním Bádensku - Württembersku jezdí za příjemnými zážitky. Rádi se na oběd či večeři vracejí a neřeší, že to mají od svého bydliště třeba 80 kilometrů daleko.

„Užijí si u nás krásný večer a stráví tady několik hodin. Rád si za nimi zajdu do lokálu popovídat a zeptat se, jak jim u nás chutnalo. Jsem ze ´staré školy´ a dobře vím, jak důležitý je to okamžik. Nejlepší reklama je spokojený host, který dá doporučení dál. Tady to tak opravdu funguje a já si moc vážím toho, že nás hosté doporučují svým blízkým či přátelům. Těší nás, že naše rodinná restaurace patří v Německu, kde žije přes 84 milionů obyvatel, mezi pět stovek nejlepších gastropodniků,“ řekl oceněný šéfkuchař.

Do Olomouce se příležitostně vrací a sleduje také dění v místním gastru.

„S rodinou nám vždycky chutnalo v Moravské restauraci na Horním náměstí, příště bych si rád zašel do Entrée Restaurantu. Domnívám se, že Přemek Forejt bude druhým olomouckým šéfkuchařem, který získá michelinské ocenění,“ dodal Martin Sklenář.