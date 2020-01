Po hrozivě vypadajícím kotrmelci, který absolvovali při testovací jízdě v Saudské Arábii se spolujezdcem Jiřím Štrossem, skončil v olomoucké fakultní nemocnici.

„Věřím, že se dám zase dohromady,“ bojuje závodník, který má za sebou deset dakarských startů v kategorii kamionů.

V tom, aby mohl zase závodit, mu výrazně pomáhá tým odborníků neurochirurgické kliniky FN Olomouc vedený profesorem Lumírem Hrabálkem. Kolomého operoval podruhé.

Do roka opět na závodech?

Šestačtyřicetiletý automobilový závodník, který pochází z Bruntálu, vyhledal pomoc ve FN Olomouc již v roce 2011, kdy havaroval s kamionem na Rallye Dakar v Jižní Americe. Tehdy se jednalo o těžké poranění páteře.

„Dělali jsme mu dost radikální operaci, která skýtala šanci na co nejlepší zhojení. To se podařilo velmi pěkně. Zatímco v Jižní Americe si zlomil první bederní obratel, teď, v Saudské Arábii, to byl třetí hrudní a třetí bederní obratel,“ popisoval přednosta Hrabálek.

„Zajímavé je, že mnou operovaný obratel se ani nehnul, nárazu odolal. Nehodu ale nevydržela zdravá páteř, sousední obratel,“ přemítá expert.

Poranění Martina Kolomého tentokrát nebylo podle specialistů tak dramatické a ani bolestivé.

„Předpoklad je, že bude moci do roka znovu závodit i s těmi osmi šrouby, které má v zádech,“ ubezpečuje neurochirurg.

Jezdec si pomoc olomouckých odborníků pochvaluje.

„Když jsem letěl vzduchem v Saudské Arábii, vybavila se mi vzpomínka na pana profesora,“ popisuje Kolomý, jak po dramatu v roce 2011 věděl, že se v případě nutnosti obrátí na olomoucké neurochirurgy.

Rovnou do Olomouce

Zatímco v roce 2011 došlo k nehodě v plné rychlosti, nyní se jednalo o nešťastnou náhodu.

„Už jsme končili testování a já jsem zajížděl do bivaku a na změklém písku jsem auto přebrzdil. Zapíchlo se mi za předek a pak už jsem se točil přes střechu. Týmový doktor nás s Jirkou Štrossem stabilizoval a poté, co zjistil, že mě bolí záda, zavolal vrtulník a po vyšetření na CT jsme volali rovnou do Olomouce,“ líčí momenty.

Po těžkém poranění páteře před devíti lety se dal jezdec dohromady za šest měsíců. V roce 2013 skončil na Dakaru pátý. Proto věří, že podobný průběh bude mít rekonvalescence i nyní. Už v příštím roce by totiž rád pokračoval ve spolupráci s týmem Martina Prokopa.

„Spolupráci máme nastavenou, ale důležité je v první řadě zdraví,“ uvědomuje si Kolomý.