Marta Kubišová o zákroku proti zvukaři: Připomíná mi to normalizaci

„Připadám si jako za normalizace, kdy tato píseň nesměla znít. Je to o ustrašenosti místních orgánů a policie, kteří přeskočili dobu,“ komentuje zpěvačka Marta Kubišová středeční zásah policie v Lipníku nad Bečvou, při němž byl během mítinku prezidenta Miloše Zemana zatčen zvukař, který pouštěl z okna na náměstí píseň Modlitba pro Martu.

Skladba nedohrála a zvukař Jaroslav Hensl skončil na služebně u výslechu.

Protestu proti Zemanovi se v Lipníku zúčastnily asi tři desítky lidí, kteří stáli na chodníku před restaurací U Marka a drželi v rukou červené karty.

Zvukař Jaroslav Hensl během protestu pouštěl hudbu z okna, které bylo rozsvícené. Píseň ale nedohrála celá, protože policisté zvukaře zadrželi a odvedli k výslechu.

Účastníci shromáždění kvůli tomu podali trestní oznámení na neznámého pachatele a označili zákrok za neadekvátní.

Policejní zátah proti zvukaři. Autor: Deník/Liba Mátlová

Zpěvačka Marta Kubišová se o tom, co se stalo v Lipníku, dozvěděla až z médií.

Marta Kubišová o Modlitbě

„S tou písničkou jsem si užila své. Jednou v roce 1969 při hostování na Bratislavské lyře mě vedení upozornilo, že otočí kamery do země. Řekla jsem jim, že to odzpívám tak, jak to je. Protože jsem na tom trvala, tak se zase pro změnu ztratily noty,“ vybavuje si Marta Kubišová jednu nepříjemnou vzpomínku z minulosti.

Modlitbu pro Martu, která se stala v listopadu roku 1989 symbolem sametové revoluce, prý zpívá vždy jako druhý přídavek na svých koncertech.

„Mé koncerty nelze rozhodně označit jako protistátní, ale publikum při této písni vždy vstane,“ popisuje Marta Kubišová.

„Pana Hradílka zdravím a netušila jsem, že drží hladovku. Jen doufám, že se z protestu v Lipníku nakonec nestane podobný proces jako se skupinou Plastic People of the Universe za totaliy,“ dodává Marta Kubišová.

Přestože teprve nedávno ukončila hudební kariéru, nevylučuje, že si Modlitbu pro Martu ještě někdy zazpívá.

Protesty se množí

Proti zákroku policie, která vtrhla ve středu odpoledne do místnosti nad restaurací U Marka v Lipníku, a zadržela zvukaře, se ozývají osobnosti kulturního a politického života.

„Podporu máme od lidí z celé republiky. Zrovna ve čtvrtek večer v Lipníku vystoupil Václav Koubek a jeho koncert zvučil Jaroslav Hensl, kterého zadržela policie. Muzikanti na pódiu zvedli červené karty a koncert jsme věnovali Tomáši Hradílkovi,“ řekla jedna z iniciátorek protestu Marie Šuláková.

K události v Lipníku nakreslil karikaturu také známý kreslíř Štěpán Mareš, který měl nedávno ve městě výstavu svých děl.

Hradílek: V hladovce budu pokračovat

Na protest proti opětovné prezidentské kandidatuře Miloše Zemana drží od 1. listopadu hladovku bývalý mluvčí Charty 77 Tomáš Hradílek, který prezidenta konfrontoval na mítinku v Lipníku nad Bečvou. Zeman mu v reakci na jeho hladovění odpověděl, že „není více než 113 tisíc občanů, kteří jeho kandidaturu podporují, a proto bude kandidovat.“

„Čekal jsem podobnou reakci, možná ještě horší. Takže mě taková odpověď nepřekvapila. Nic to nemění na tom, že jsem rozhodnutý v hladovce dál pokračovat. Doufám, že to něčemu pozitivnímu pomůže,“ řekl Tomáš Hradílek, který v pátek zahájil desátý den své hladovky.

„Zatím to jde dobře, jen kila ubývají. Dnes jsem zjistil, že jich není pět, ale sedm. V den výročí sametové revoluce budu doma, protože sil ubývá a nechci nic riskovat. Odvolávám tedy akce, které jsem měl domluvené,“ uzavřel Tomáš Hradílek.