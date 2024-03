Litovel, přezdívaná Hanácké Benátky, má nový přístav. Otevřel v těchto dnech v místní základní škole, kde se v atraktivní přímořské „kotviště“ s lodí, rybářskými sítěmi a ostrůvkem proměnily prostory školních družin.

Družina v ZŠ Jungmannova Litovel. | Foto: Michaela Obrátilová

Městem protéká šest ramen řeky Moravy a také se může pyšnit úspěšnými vodáky. I to bylo inspirací při vytváření originální podoby družin v Základní škole Jungmannova, které škola potřebovala zrekonstruovat.

„Vybourali jsme stěny a přidali další hrací prostor s lodí pod stropem. Odezva dětí je obrovská. Kluci nechtějí z lodi a kajut,“ přiblížila reakci hlavních uživatelů Mariny Litovel ředitelka ZŠ Jungmannova Eva Hrachovcová.

Autorem návrhu je litovelský designér Radovan Urválek.

„Spolupracujeme již delší dobu, už nám dělal dvě učebny. Řekli jsme mu, co v místnosti budeme dělat, a on přišel s návrhem. Loď mě napadla, potřebovali jsme přidat prostor, a on to takto krásně vymyslel – naši vodáci, Litovel-voda, Hanácké Benátky,“ přiblížila zrod netuctové podoby litovelských školních prostor.

Loď pak dodala firma dlouholetého aktivního vodáka z Litovle. „V projektu byla zapojena spousta lidí, řemeslníků z okolí i zaměstnanci školy,“ dodala Eva Hrachovcová.

Projekt však ještě neskončil. Na obnovu čeká vybavení družiny a nakoupit se musí nové pomůcky.

Proměna dvou ze tří školních družin a také obnova IT vybavení v odborných pracovnách stály dohromady téměř 12 milionů korun, z nichž město, zřizovatel školy, zaplatilo 1,2 milionu. Většinu nákladů pokryla dotace.