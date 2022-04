V nové knize Mezi tebou a mnou popisuje příběh mladíka Darka, který pracuje jako obchodní zástupce. Jeho nadřízení ho nutí potlačit veškerou empatii a jít jen po provizích.

„Je to takový ten dobře známý typ obchodníka, takzvaný ´šmejd´, který lidem nutí nové smlouvy na odběr energií. Život hlavní postavy se zdá být primárně o tom, jak vydělat další peníze. On ale chce v životě najít něco ´hlubšího´. Opustí práci obchodního zástupce a začne se živit jako fotograf na soudním lékařství. Tamní prostředí mi není cizí, jelikož jsem tuto profesi dělal tři roky,“ poznamenal Marek Hnila s tím, že příběh je lehce inspirován jeho životem.

Zájemci o elektronickou verzi si mohou knihu Mezi tebou a mnou zdarma stáhnout na webu Městské knihovny v Praze . Autor Marek Hnila se totiž zapojil do projektu na podporu četby beletrie Městské knihovny v Praze.

„Ten se zaměřuje na kvalitu autorů, nikoli na komerci. Knihovna v rámci něj vydává obvykle jen samé již nežijící autory. Mezi nimi jsou jména jako Conrad, Camus, Dostojevskij, Fitzgerald… Já jsem kupodivu jeden z mála, kdo je součástí projektu a je ještě živý. Beru to jako kompliment. Chci, aby čtenáři beletrie měli k mým knihám absolutní přístup. Obvykle si je i tak potom koupí jako klasickou knihu. Zastávám názor, že kvalitní beletrie by pro každého měla být volně k dispozici,“ řekl šestadvacetiletý Olomoučan.

Umění pro umění

Vlastní nakladatelství si před lety založil také proto, aby měl volnost při rozhodování, jak budou jeho knihy vypadat.

„Lartpourlartismus je jediná filozofie, kterou při umělecké tvorbě uznávám. Jde o to, že umění nesmí sloužit žádné propagandě, snad jen kráse samotné. Snažím se u svých knih zachovat vždy kvalitní šitou vazbu a vnitřní blok na zažloutlém, velmi cenném a oku ladném papíře vyráběném ve Švédsku, který nepodléhá oxidaci tolik, jako obyčejné papíry,“ vysvětlil mladý autor.

K psaní knížek se podle svých slov dostal velkou oklikou. Vystudoval totiž střední školu informačních technologií.

„Úplně jsem se minul oborem, ve studiu informačních technologií jsem pokračoval také na vysoké škole. Až poté, co jsem zdárně dokončil první ročník a měl nastoupit do druhého, jsem si ale uvědomil, že to vlastně vůbec není to, co chci v životě dělat. Cítil jsem, že ze všeho nejvíc chci psát knížky a vydávat si je podle svého. Dělám umění jen pro umění a ne pro komerci a zisk,“ uzavřel Marek Hnila.