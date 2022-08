„Kontrast vnímáme jako příležitost oslovit a zaujmout nové publikum. Zároveň se ale soustředíme na věrné diváky, které chceme potěšit klasikou, jež jsme dlouhá léta nehráli, v režii těch nejlepších,“ uvedl ředitel Moravského divadla David Gerneš.

Soubor se rozroste o herecký manželský pár Romanu a Zdeňka Julinovy, kteří dosud byli oporami Městského divadla ve Zlíně a v Olomouci se představí v Přeletu nad kukaččím hnízdem.

První premiérovou nové sezony bude Manon Lescaut v režii Hany Mikoláškové, která je na programu hned 2. září. Autorem hudby je Karel Plíhal.

Romeo vs. mafiáni

Ze současné světové tvorby se diváci mohou těšit na Fantastické divadlo izraelského autora Gura Korena, kde se veronští milenci Romeo a Julie setkají s drogovou mafií.

„Jedná se o pořádně našlapanou crazy komedii s velmi neotřelou zápletkou, a aby toho nebylo málo, tak půjde teprve o druhé nastudování v rámci naší republiky,“ poznamenal umělecký šéf činohry Roman Vencl.

V komorním prostředí Divadla na Šantovce budou diváci prožívat interaktivní drama ze soudní síně s názve Teror. Zároveň také budou rozhodovat o vině obžalovaného svými hlasy. Příští sezona bude rovněž ve znamení významných jubileí. Čtyřicátou sezonu v angažmá Moravského divadla oslaví herci Ivana Plíhalová, Naděžda Chroboková-Tomicová a Václav Bahník, třicetiny v souboru slaví Vlasta Hartlová.

Pro tento kvartet vybral Roman Vencl černou komedii Ryba ve čtyřech a ujme se také režie. Poslední činoherní premiéra sezony pak bude spojena s velkým návratem. Inscenaci Sherlock Holmes: Vraždy vousatých žen nastuduje zakladatel Studia Hořící žirafy a někdejší dramaturg olomoucké činohry David Drábek.

Baletní premiréry

Soubor baletu chystá pod vedením uměleckého šéfa Jana Fouska dvě premiéry, které se ponesou v duchu velkých jmen a protikladů. Balet Ivan Hrozný na hudbu Sergeje Prokofjeva a komponovaný taneční projekt s názvem Bolero a Carmen/Carmen odlišuje stylová různorodost, individuální uchopení tématu a jeho zpracování. Hlavním pojítkem naopak budou emoce.

„Tanec je uměleckým oborem, ve kterém se skrze naše tělo a jeho pohybový výraz na diváky snažíme přenést emoce. A právě emoce budou jedním ze základních pilířů nadcházející divadelní sezony,“ popsal Jan Fousek.

Soubor opery a operety má novou uměleckou šéfku Veroniku Loulovou. Ta avizuje, že každá premiéra nabídne kompletně jinou podívanou.

„Od divoké a velkolepé Rusalky bratří Cabanů, přes intimní Modrovousův hrad v režii Daniely Špinar, až po Mozartovu lehce politickou satiru La Clemenza di Tito od režiséra filmu Vlastníci a Mimořádná událost Jiřího Havelky, se má divák i celý soubor rozhodně na co těšit,“ míní Veronika Loulová.

Novou sezonu kvůli neustále rostoucím nákladům na všechny dostupné služby provází úprava vstupného. „Vedení Moravského divadla bylo nuceno sáhnout pro příští sezonu k mírnému zdražení. Běžné vstupné bude dražší o deset až dvanáct procent v závislosti na typu představení a cenovém pásmu,“ sdělila mluvčí Moravského divadla Pavlína Dočkalová.

Diváci si stále mohou zakoupit cenově výhodnější předplatné v 15 ABO skupinách. Zájemci o divadlo ve věku od 15 do 26 let mohou i nadále vstoupit do Klubu mladého diváka Arter Olomouc a získat slevu na vstupném nebo přístup na exkluzivní akce pro členy klubu. Zájemci mohou vstoupit rovněž do Mecenášského klubu, přispět divadlu finanční částkou a poté čerpat slevy na vstupenky, účast na zkouškách či prohlídkách zákulisí.

Podrobné informace jsou k dispozici na www.moravskedivadlo.cz.

Premiéry sezony 2022/2023

Činohra

2. září 2022 Vítězslav Nezval: MANON LESCAUT

25. listopadu 2022 Gur Koren: FANTASTICKÉ DIVADLO

20. ledna 2023 Dale Wassermann: PŘELET NAD KUKAČČÍM HNÍZDEM

17. března 2023 Wolfgang Kohlhaase, Rita Zimmerová: RYBA VE ČTYŘECH

1. dubna 2023 Ferdinand von Schirach: TEROR

9. června 2023 David Drábek: SHERLOCK HOLMES: VRAŽDY VOUSATÝCH ŽEN

Balet

4. listopadu 2022 Sergej Prokofjev: IVAN HROZNÝ

14. dubna 2023 Maurice Ravel, George Bizet a další: BOLERO A CARMEN / CARMEN

Opera a opereta

7. října 2022 Michael Stewart, Jerry Herman: HELLO, DOLLY!

16. prosince 2022 Antonín Dvořák: RUSALKA

17. února 2023 Béla Bartók: MODROVOUSŮV HRAD

19. května 2023 Wolfgang Amadeus Mozart: LA CLEMENZA DI TITO