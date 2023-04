Jeden z nejmodernějších mamografů na světě pořídilo Oddělení mamární diagnostiky Fakultní nemocnice (FNO) Olomouc. Přístroj GE Senographe Pristina 3D disponuje umělou inteligencí a umožňuje zobrazovat pořízené snímky digitálně v 2D i 3D režimu, a to šetrně, při zachování stejné dávky záření.

„Přístroj je jedním z nejlepších na trhu. Bez nadsázky můžeme hovořit o světové úrovni v technickém vybavení. Našemu pracovišti nabízí novou diagnostickou metodu v podobě kontrastního vyšetření, velkou výhodou je i možnost 3D vyšetření. Náš personál i klientky však ocení také vysoký komfort vyšetření, například nejtenčí detektor usnadňující práci s obézními či handicapovanými pacientkami,“ ocenila novinku vedoucí lékařka Oddělení mamární diagnostiky FN Olomouc Lucia Veverková.

Na rozdíl od starších mamografů umožňuje tomosyntézu prsu neboli 3D mamografii, která je alternativou ke klasické digitální 2D mamografii.

„Již není potřeba nasazovat samostatné zařízení, ale jen přepnout v nastavení, jestli chceme snímkovat v 2D, nebo v 3D režimu. Je také zachovaná v podstatě stejná radiační dávka záření u obou metod, ale zároveň tím zvyšujeme schopnost odhalit některé typy lézí díky použitému 3D vyšetření,“ vysvětlila Veverková.

Novinka umožňuje provedení biopsie s 3D navigací, která je přesnější, rychlejší a navíc je při ní použita menší dávka záření.

„K provedení původní stereotaktické biopsie byly zapotřebí dva snímky z různých úhlů, teď se provede pouze jedno 3D zobrazení. Nepoužíváme ji jen k ověření lézí, ale i pro předoperační zaměření útvarů, které musí chirurgové odstranit,“ doplnila Lucia Veverková.

V případě diagnostikovaného nádoru je kvůli vyloučení dalších ložisek v okolí nebo v druhém prsu v některých případech využívána magnetická rezonance. Ta může být nevhodná u klientek, které trpí klaustrofobií nebo mají kontraindikaci pro její provedení.

„Díky novému přístroji nyní můžeme těmto ženám nabídnout i alternativu v podobě kontrastní mamografie. Ta je navíc rychlejší a lze ji provést prakticky hned, nemusí se tedy objednávat termín s delší čekací dobou. Při tomto vyšetření se aplikuje jodová kontrastní látka do žíly a pak se v určitém časovém intervalu provede mamografie. Metoda pomáhá odlišit léze, které mají po podání kontrastní látky patologické sycení,“ přiblížila Lucia Veverková.

Předností moderního přístroje je rovněž software s umělou inteligencí na hodnocení mamografických snímků. To doposud standardně dělali dva lékaři, nyní do procesu vstupuje právě i umělá inteligence (AI), která dokáže s velkou spolehlivostí vyčlenit negativní nálezy.

„Software ještě není úplně dokonalý a má zatím své chyby, takže lidský úsudek rozhodně nemůže v tomto procesu chybět. Do budoucna může být ale výhodou, když se umělá inteligence naučí dobře rozpoznat negativní nálezy a vyčlenit je tak, aby je poté už nemuseli hodnotit například dva lékaři. Zdravé pacientky by tak mohly bezprostředně po negativním hodnocení odejít domů a my bychom měli více času na pacientky, které mají nález nebo potíže,“ uvedla vedoucí lékařka Oddělení mamární diagnostiky, jejíž pracoviště je zatím jediné v České republice, kde se přístroj od společnosti GE se softwarem AI testuje.

Mamograf GE Senographe Pristina 3D je také vybaven systémem asistované komprese Dueta, díky kterému si ženy mohou navolit kompresi samy, což je velmi žádoucí zejména u těch, jejichž prsa jsou citlivější a vyšetření by pro ně mohlo být nepříjemné.

„Tuto funkcionalitu zprovozníme ve spolupráci s dodavatelskou firmou během letošního jara,“ upřesnila Veverková.