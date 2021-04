Zatím není funkční rezervační systém online objednávek na oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů. V budově není v provozu vyvolávací elektronický systém.

Výdej hotových občanských průkazů a pasů v přízemí Namira funguje stejně jako příjem žádostí v 1. patře. Tam lze provést také změny trvalého pobytu.

Činnost obnovuje také matrika, občanům vydává matriční doklady.

Přestupky se projednávají v provizorním režimu, správní řízení o zrušení trvalého pobytu bude možné projednat až v příštím týdnu.

Zatím není možné platit kartou, přijímají se jen platby v hotovosti.

Mimo provoz zůstává pracoviště CzechPoint, občané ale mohou využít služby České pošty.

V provozu je agenda evidence řidičů a motorových vozidel, zájemci si mohou vyzvednout registrační značky z depozitu.

Dosud nefunguje elektronický vyvolávací systém, úředníci proto žadatelům vydávají papírové pořadové lístky. Kvůli postupnému zapojování počítačů fungují tyto agendy prozatím v omezeném režimu.

Zpomalení a výpadky

IT specialisté už zprovoznili serverovou a infrastrukturní část sítě a většinu aplikací a pracují na připojování koncových stanic. Každé pracoviště už má k dispozici alespoň jeden prověřený a zapojený počítač a stále se pracuje na co největším rozšíření.

„Brzy bude obnovena elektronická úřední deska. Aktuálně již je v testovacím režimu zprovozněna i spisová služba a pracovníci magistrátu konečně mají možnost vstupovat do datové schránky. Zatím jim možnost přístupu k dokumentům v datových schránkách chyběla a komplikovala celou řadu agend,“ sdělil mluvčí města Michal Folta.

Systém, který je již spuštěný, podle něj zatím vykazuje občasná zpomalení nebo výpadky, což ovlivňuje dobu vyřízení žádostí občanů.

„Cílem týmu IT specialistů je během příštího týdne zapojit do systému zhruba 85 procent koncových počítačů. Znamenalo by to výrazné usnadnění práce pro všechny odbory státní správy i samosprávy,“ vysvětlil Michal Folta.