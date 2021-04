Dalšímu hackerskému útoku čelila o víkendu olomoucká radnice. Tentokrát útočníci cílili na webové servery města s úmyslem znemožnit jejich dostupnost.

Olomoucký magistrát. Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Michal Kovář

Podle informací z olomouckého magistrátu IT tým útok odhalil a preventivně příslušné servery odstavil. Městské webové portály ale budou zatím omezeny co do funkčnosti.