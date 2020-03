V pondělí ráno neotevře pro veřejnost žádný objekt olomouckého magistrátu a Městské policie Olomouc. V provozu zůstávají telefonické kontakty na jednotlivá pracoviště. Lidé se mohou obracet na úředníky prostřednictvím pošty, datových schránek nebo elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem, případně přes e-podatelnu.

Magistrát města Olomouce zavřel koronavirus. Preventivní opatření platí prozatím na dobu deseti dnů. | Foto: Deník / Daniela Tauberová

„Toto nařízení platí prozatím na dobu deseti dnů. Krizový štáb také nařizuje uzavřít výkon agendy státní správy až do 24. března do 6:00, s výjimkou případů, ve kterých by toto omezení výkonu státní správy mohlo ohrožovat zdraví nebo majetek občanů,“ informoval mluvčí olomouckého magistrátu Michal Folta.