Maďarský den je podle organizátorů vrcholem letošního bohatého programu Česko-maďarského roku. Do prosince ještě prvky maďarské kultury přiblíží výstavy, koncerty i Olomoucké vinné slavnosti.

Malí návštěvníci se mohou zabavit i při tvořivých dílničkách. „Inspirací jim bude tvorba Gábora Pintéra, jednoho z nejúspěšnějších současných maďarských malířů, který v rámci rezidenčního pobytu v Olomouci tvoří v galerii Telegraph,“ doplnila Zdeňka Podlipská. Pohled do maďarského filmu nabídne program v kině Metropol, kde již v neděli začínají Dny maďarského filmu.

Program startuje v 10 hodin, kdy se kuchařský tým z Pécse pustí do přípravy maďarské speciality typické pro oblast Baranya.

Maďarské jídlo, víno, hudba a divadlo v pondělí rozvášní Horní náměstí, kde si mohou návštěvníci užít Maďarský den. Pořádá ho město Olomouc ve spolupráci s velvyslanectvími obou zemí, Maďarskou turistickou agenturou a Maďarským kulturním institutem. Akce, která návštěvníky symbolicky na jeden den přenese do Maďarska, navazuje na partnerství s maďarskou Péscí.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.