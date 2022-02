Na potisku pracuje grafický designér a pedagog působící na Univerzitě Palackého v Olomouci Tomáš Chorý.

V české armádě zavedený vzor maskáčů 95 „potisk lesní“ je využívaný už dlouho. Překonat se jej snaží projekt MAD21, tedy „Maskovací design vzor 2021“. Splnil všechny požadavky na moderní a hlavně funkční kamufláž. Jeho největší předností je podle expertů univerzálnost.

Projekt MAD21 vznikl podle mluvčí Armády ČR Magdaleny Dvořákové náhodou na pravidelném zasedání stálého integrovaného pracovního týmu u Centra zabezpečení materiálem týlových služeb v Brně, který oslovil autora knihy „Kamufláž: Kapitoly z dějin designu pozemního a námořního maskování“ akademického sochaře Tomáše Chorého.

Jedno maskování na všechno

Grafický designér a pedagog působící na Univerzitě Palackého v Olomouci je dlouholetým vojenským fandou.

„Skupina vojáků v čele s panem plukovníkem Bujárkem mě pozvala na konzultaci do Brna. V závěru zajímavé diskuze o historii a vlastnostech kamuflážních vzorů používaných na uniformách jsem byl vyzván, jestli bych se nezávazně nepokusil navrhnout nový potisk pro maskáče AČR. S tím jsem samozřejmě souhlasil – taková výzva se nedá odmítnout,“ uvedl pro Olomoucký deník Tomáš Chorý.

Slovo dalo slovo a designér připravil pro armádní tým možný návrh budoucího potisku. Trvalo mu to neuvěřitelných čtrnáct dnů. Úkol to ovšem nebyl nijak jednoduchý. Zadáním byl víceúčelový potisk.

„Kamuflážní vzor, který dokonale maskuje ve všech prostředích, zatím neexistuje. Zadání, které jsem se pokusil ve svém návrhu splnit, požadovalo vytvoření vzoru, který by navazoval na tradice AČR a byl funkční ve více typech prostředí,“ vysvětloval doktor Chorý.

V návrhu nového vzoru MAD21 jsou podle tvůrce aplikovány deformační skvrny podobného tvarosloví jako u stávajícího vzoru 95.

„Je použito sedm barev, které lépe vystihují různá prostředí v různých ročních obdobích, a je také aplikován makrovzor a mikrovzor – tato kombinace maskuje na delší i kratší vzdálenosti,“ popisoval Tomáš Chorý.

Od poloviny roku 2021 se potisk intenzivně testoval zatím na zkušební látce. Zkoušky budou pokračovat i letos. „Je to dlouhý a náročný proces,“ poukázal autor.

Prezentace v květnu

Na vzniku nového maskovacího vzoru nepracovali jen odborníci, ale také sami budoucí uživatelé – vojáci. Celkem se jedná o tým zhruba šesti desítek lidí.

„Úkoly byly rozděleny následovně: sekce logistiky specifikovala požadavky vojáků, Univerzita obrany se zabývala managementem projektu. Projekt je složen ze dvou částí – potisku, tedy MAD21, a dále střihu a materiálu. Vloni v dubnu byl projekt generálu Aleši Opatovi (náčelník Generálního štábu AČR, pozn. redakce) představen. V listopadu byl resortu obrany schválen a zapsán tento návrh maskování jako evropský průmyslový vzor,“ informovala Magdalena Dvořáková.

V současné době Univerzita obrany pracuje na vyhodnocení univerzálnosti MAD21 exaktním popsáním a v rámci projektu připravuje ve spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci novou metodiku měření barev a spektrálních reflektancí.

Do projektu je podle Dvořákové přizván i Vojenský výzkumný ústav Brno, který má statut národního garanta maskování tak, aby se celý proces uzavřel vydáním nového Českého obranného standardu.

Projekt BDU MAD21, tedy maskáče v novém střihu a potisku, bude podle mluvčí předložen generálu Opatovi v květnu tohoto roku.

Než vojáci poprvé obléknou nové uniformy ještě nějaký čas potrvá.

Vedoucí katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, akad. soch. Tomáš Chorý, ArtD.Zdroj: Vojtěch Duda, UP Olomouc



Co vás fascinuje na kamuflážích?

Vždy mě znovu udiví, jak dobře navržená kamufláž dokáže změnit jakýkoliv objekt – lidskou figuru, vozidlo, letadlo, budovu nebo třeba celou továrnu. Hra tvarů, barev, stínů a struktur mění realitu. I když se v současné době pozornost stále více přesouvá na využití nových technologií, jako jsou multispektrální nebo adaptivní kamufláž, tradiční kombinace skvrn různých tvarů a barev si stále zachovává svou platnost. Zkoumat tyto jevy a výsledky pak využívat v praxi – to mě stále velmi baví.