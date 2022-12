Do branenského areálu si v pátek dopoledne našla cestu zhruba desítka lyžařů. Mezi nimi Petr Lugr z Prostějova.

„Do Branné jezdíme tradičně každý rok na první lyžování. Jsme spokojeni, je to perfektní,“ řekl.

Areál v Branné spustil provoz v obdobném termínu jako loni. Na sjezdovku se vlekařům podařilo připravit kolem čtyřiceti centimetrů sněhu.

Za skipas si lyžaři v Branné připlatí, ovšem jen mírně.

„Za stejnou cenu zůstal jediný lístek, nejdražší celodenní za 550 korun. Zbývající zdražily o pět až deset procent. Třeba lyžařský kurs z 240 na 250 korun,“ řekl provozovatel skiareálu Rostislav Procházka.

„Jaká bude sezona, uvidíme. Možná nebude jako minulé roky, ale že by to byl vyložený propadák, to si nemyslím,“ dodal.

Areál v Branné je jediný, který bude první prosincový víkend v Jeseníkách provozu.

O následujícím víkendu zahájí provoz středisko v Dolní Moravě, o týden později hodlá otevřít například areál Kopřivná v Malé Morávce nebo Kraličák na Staroměstsku.