Jak dlouho jste ve funkci starosty a co vám dělá při práci pro obec největší radost?

Starostou jsem už od roku 2018, předtím jsem byl čtyři roky neuvolněný místostarosta a ještě dříve tři roky zastupitelem Lutína. Radost mám z čehokoli, co se nám podaří zdárně dokončit. Například z nových cyklostezek, dnes se občané díky nim dostanou bezpečně do Slatinic a Třebčína. Chodí po nich doslova davy lidí, kteří teď kvůli koronaviru nemají na výběr jiné volnočasové aktivity. Sám už jsem za pár měsíců s kočárkem nachodil po obou cyklostezkách desítky kilometrů.

Může obec zájemcům nabídnout stavební parcely?

Loni jsme pět pozemků prodali, do dvou let už by tam měly stát nové rodinné domky. V Třebčíně budou volné parcely ve směru na Olšany, tam už to soukromý vlastník připravuje. V Lutíně jsou směrem na Třebčín další pozemky, soukromí majitelé se o to také zajímají. Obec už žádné stavební pozemky ve vlastnictví nemá.

Co je z vašeho pohledu na práci starosty nejtěžší?

Papírování, to jsem kolikrát překvapený, na co všechno musím vytvořit „papír“. Složité je také hledat to správné a nejlepší řešení ve prospěch všech zúčastněných. Snažím se nedělat rozhodnutí na sílu, ale domluvit se vždy se všemi na kompromisu.

Jaké letos čekají Lutín a Třebčín investice?

Pustíme se hlavně do akcí, na které už máme jisté dotace. Například v Lutíně do vybudování polopodzemních kontejnerů. Máme tam dosluhující velkoobjemové ocelové nádoby, které pojmou i rozměrný odpad. Setkáváme se bohužel s tím, že nám je často plní lidé z okolí, kteří do Lutína jezdí za prací. Polopodzemní kontejnery mají menší vkládací otvory. Jejich součástí budou také elektronické zámky. Naši občané dostanou ovládací čipy a přespolní tak u nás odpad nevyhodí.

Elektronický systém umí vyhodnotit, jak často lidé odkládají tříděný či směsný odpad a my v budoucnu díky tomu budeme poskytovat občanům slevy podle toho, jak třídí. V Třebčíně letos počítáme s novým parkem za asi 1,2 milionu. Další milion letos investujeme do modernizace vodovodu.

Co chystáte do budoucna?

Společně s obcí Hněvotín připravujeme cyklostezku. Za Lutín už máme potřebné pozemky vykoupené, snad už příští rok budeme žádat o dotace. Jsme rádi, že lidé s prodejem pozemků souhlasili, je to nebezpečný úsek a dopravní nehody s účastí cyklistů jsou tam poměrně časté. Plánujeme také třetí etapu regenerace části panelového sídliště, kde se od roku 1985 téměř nic nezměnilo. Tamním občanům už léta chybí dostatek parkovacích míst. Zároveň opravíme problematický vodovod, trápí nás tam opakované úniky vody.