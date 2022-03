„Obec s touto změnou souhlasí, nevyužívané sklady a haly již byly demolovány. Projektu se účastníme jako potenciální budoucí majitel pozemků pod nimi a prostoru za zdravotním střediskem, kde se uvažuje o nové lokalitě, která bude navazovat na stávající centrum obce,“ sdělil starosta.

Štěpánov chystá proměnu, s novou podobou města mají pomoci mladí architekti

V těsném sousedství návsi by pak vznikla další parkovací stání pro pacienty, lékaře a zdravotnický personál. Počítá se také s chodníky, cyklostezkou, novou zelení a odpočinkovou zónou nebo hřištěm pro děti.

„Projektu by musela ustoupit budova současné ´obecní´ cukrárny, která je již ve špatném technickém stavu a obec tam už nepočítá s dalšími výraznými investicemi do oprav. Na části pozemků pak má vyrůst nová obchodní zóna s prodejnou společnosti Billa a neměla by tam chybět ani cukrárna. Nová veřejná prostranství i plánovaná obchodní zóna budou pro obec velkým přínosem. Kromě nových nákupních možností pro místní občany i dojíždějící zaměstnance průmyslového areálu se tím zároveň pozvedne vzhled centra naší obce,“ dodal Jakub Chrást.

Trasa cyklostezky do Lutína se musí změnit, zemědělci neprodali pozemky