„Kdybychom teď měli třicet stavebních míst, okamžitě je prodáme,“ pochvaloval si zájem o Lukou starosta obce František Lakomý. „Vesnice ale předně musí vnitřně fungovat a urbanisticky vypadat. Ne aby se vytvořil ‚satelit‘ a tamní obyvatelé si žili svým životem. To je špatně,“ zdůraznil.

Starosta Luké František LakomýZdroj: Deník/Daniela TauberováPtají se zájemci po pozemcích v Luké?

Pořád. Ptají se místní, mladé rodiny z měst, že chtějí z města pryč. Zkouší to i realitky a developeři, ty jsem hnal.

Novostaveb vyrostlo přímo v Luké za posledních 10 let hodně…

Celkem 35 v lokalitě připravené obcí. Další rodinné domy vyrůstají na pozemcích od soukromníků.

A v místních částech?

Výstavbu podporujeme a podle územního plánu umožňujeme v Luké a Ješově. Jinde ne.

Tlak z těchto částí není?

Je. Lidé zde mají pozemky, třeba dva hektary pole, a chtěli by je zhodnotit. Dát do územního plánu k výstavbě, rozparcelovat a prodat. Mluvíme o Březině, Javoříčku a Střemeníčku. Nechceme však tyto místní části narušovat. Pokud někdo chce chatu, ať si koupí a opraví starý dům, pokud se něco prodává.

Přímo v Luké jsou ještě možnosti výstavby rodinných domů? Chystá obec do budoucna další pozemky?

Až padesát stavebních míst. Zhruba do dvou let. Obec by se měla rozrůstat postupně a noví obyvatelé přirozeně zapadnout do dědiny, aby se netvořila velká komunita bokem, a ta si žila jen svůj život. Vesnice musí vnitřně fungovat a urbanisticky vypadat.

Co láká lidi do Luké?

Je tady kompletní vybavenost, škola, školka, doktoři. Lidem se líbí prostředí, příroda, lesy. Tak o tom alespoň mluví, když se zajímají o pozemky.

Taky ceny jsou v této části Olomoucka jiné než v okolí krajského města, kde už stavební místa prakticky nejsou…

Mladých lidí je mi líto. Vzpomínám si, když jsme my byli mladí, jak jsme obraceli korunu. Proto jsme pozemky prodávali za dostupné ceny. Ale hlavně jsme potřebovali přilákat mladé rodiny s dětmi. To se podařilo.

Obecní infrastruktura má rezervy?

Nárůst spotřeby pitné vody je a pochopitelně bude. Proto jsme už zahájili projekt na posílení zdroje pro Lukou a místní část Ješov.

Zmiňoval jste mladé rodiny, ale co senioři? Konkrétně Dům s pečovatelskou službou pokrývá potřeby nejstarší generace?

Je v něm 35 bytů a stávající služby bude potřeba rozšířit pro občany, kteří již nejsou tak soběstační. Už plánujeme studii proveditelnosti. V přízemí bychom chtěli vytvořit až 30 lůžek s kompletním zázemím a personálem. Lidé stárnou, zhoršuje se jejich soběstačnost. My musíme udělat všechno, aby tady mohli v klidu dožít.

Překvapila mě kvalita silnic v Luké, jak jsou opravené…

Věnujeme se jim. Každý rok dáváme do obecních cest 1,5 milionu korun, jsme také úspěšní v dotacích. Letos jsme například získali 1,5 milionu na opravu ve Střemeníčku, vloni 0,5 milionu na Březinu. Cesta na Javoříčko se opravila, domluvili jsme se s krajem, ten si spravil povrch, my jsme udělali chodníky, nové podélné parkovací plochy.

V žule…

Krásné, že? Parkovací místa dáváme do žuly. Je to estetický prvek.

Zmínil jste, že lidi přitahuje okolní příroda, lesy. Jak moc je zdevastoval kůrovec?

Obec má 92 hektarů lesa. Škody jsou velké, a to i v lokalitách, kde byl dostatek vláhy. Zasáhlo nám to i porosty staré 30, 40 let. Jsou to milionové ztráty. Dostali jsme kompenzaci od státu na vytěžené dřevo, ale ztrátu to nevyrovnalo. Vysazujeme, na nic nečekáme, náklady jsou značné, ale daří se nám získávat dotace od kraje a ZIF. Letos na jaře, kdy jsme vysázeli 70 tisíc stromků, hodně pomohlo počasí. Kalamita se trochu přibrzdila.