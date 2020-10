Dobrovolné hasiče z Ludéřova náhlý a nečekaný odchod Martina Černého, který zemřel 18. října, hluboce zasáhl. Členem dobrovolného sboru a zásahové jednotky byl pětadvacet let.

„Účastnil se mnoha výjezdů k požárům, povodním a dalším zásahům, za což byl v loňském roce oceněn titulem Čestný strojník. Ve volném čase rád pomáhal organizovat kulturní akce. Pro své výjimečné pracovní dovednosti si vysloužil pověst velmi šikovného mechanika, dokázal opravit téměř cokoliv. Byl kamarádské a obětavé povahy, nikdy neváhal podat pomocnou ruku,“ vzpomněl starosta ludéřovského dobrovolného hasičského sboru Pavel Navrátil.

Dokončení snu se nedočkal

Před třemi lety si Martin Černý podle něj začat plnit velký sen a s manželkou se pustil do rekonstrukce rodinného domu, který si pořídili na hypotéku.

„Šlo jim to pěkně od ruky. Velmi se těšili na okamžik, až budou mít konečně všechno hotové. Krutá rána osudu zapříčinila, že se toho již společně nedočkají. Martin navždy odešel, zanechal za sebou dvě šikovné děti a milující manželku. Cítíme povinnost rodině pomoci stejně tak, jako on nikdy neodmítl pomoci komukoliv, kdo to potřeboval,“ vysvětlil starosta.

Ludéřovští dobrovolní hasiči proto pod záštitou Olomouckého kraje vyhlásili časově neomezenou veřejnou sbírku s transparentním účtem číslo 2201884657/2010. Na konto již vložili 50 tisíc korun.

„Budeme rádi za jakýkoliv finanční dar. Vybrané peníze půjdou přímo Martinově rodině na pokrytí splátek hypotéky a další nezbytné výdaje. Chceme také postupně pomoci opravit zbývající části domu tak, aby v něm mohla rodina důstojně bydlet. A dokončit tak práci, kterou on začal,“ dodal Pavel Navrátil.