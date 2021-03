Obec provozuje vlastní samoobsluhu. "Všichni jsou spokojeni"

Velké dilema řešili v Luběnicích na Olomoucku před dvěma lety. Tehdy jim nájemkyně tamní prodejny potravin oznámila, že s podnikáním po mnoha letech končí. Pro místní by to znamenalo přijít o jediný obchod se základním sortimentem a to obec nechtěla dopustit. Do provozování se dala sama, lidé díky tomu nemusejí za každodenními nákupy dojíždět jinam.

V obchodě v Luběnicích pracuje Jana Vitonská už mnoho let. Nejdříve prodejnu provozovala sama a byla tam v nájmu, nyní je zaměstnankyní obce. | Foto: Deník/Magda Vránová

Prodejnu smíšeného zboží provozuje obec Luběnice od poloviny dubna 2019. „Paní, která ji měla do té doby v nájmu, se rozhodla, že podnikání ukončí a nechá se někde zaměstnat. Stáli jsme tehdy před rozhodnutím, co dál. O jediný obchod v obci jsme přijít nechtěli. Řešili jsme, zda to zavřít, pronajmout nebo sami provozovat. Zvolili jsme třetí variantu, obchod tady zůstal a bývalá nájemkyně je teď zaměstnankyní obce,“ vysvětlil starosta Jan Blaho. V minulosti prodejna fungovala jako takzvaná pultovka, což obec chtěla změnit a provozovnu přestavěla na malou samoobsluhu. Úkaz: obec na Olomoucku postavila lidem obchod. Pojízdný nechtěla Přečíst článek › Tím, jak se zvětšila prodejní plocha, bylo možné rozšířit také nabízený sortiment. Otevřeno je teď od pondělí do soboty. „Zákazníci rozšíření prodejny na samoobsluhu ocenili. Mají větší klid na nákup a sami si rozmyslí a vyberou, co si chtějí koupit. Když jsem tady byla v pronájmu, bylo to pro mě složité, tržby kolísaly a zboží se muselo nakupovat pořád. Teď se jako zaměstnanec nemusím tolik stresovat. Se zákazníky se za ta léta už dobře znám. Nakoupí si, co potřebují a přijdou na kus řeči. Jsme teď všichni spokojení, jak to díky obci funguje,“ poznamenala prodavačka Jana Vitonská. Samoobsluha nabízí více prostoru i zboží, což občanům pro běžné každodenní nákupy dostačuje a nemusejí pro pečivo dojíždět do sousedních vesnic. „Jsme rádi, že obchod nevyžaduje velké finanční injekce z obecního rozpočtu. S provozem nám v minulosti velmi pomáhala krajská dotace, dvakrát jsme získali po sto tisících korun. Letos jsme o příspěvek od hejtmanství bohužel přišli, což nás moc mrzí. Dotaci mohou získat jen obce do pěti stovek obyvatel a my letos máme o čtyři občany víc než v minulosti,“ popsal starosta. Kousek od Olomouce vznikne nová vodní nádrž ke koupání Přečíst článek ›

