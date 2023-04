Výstavbu nové továrny na výrobu tvarůžků plánuje společnost A.W. z Loštic. Moderní závod má vyrůst na okraji města. Pokud vše půjde podle plánu, mohlo by se tam už letos začít se skrývkou ornice a archeologickým průzkumem.

Výrobna, muzeum a prodejna tvarůžků v Lošticích. | Foto: Deník/Petr Krňávek

Společnost A. W. ve stávajících prostorách v centru Loštic vyrábí okolo 2 200 tun tvarůžků ročně, zákazníci si mohou v podnikových prodejnách vybrat z téměř čtyř desítek různých výrobků s obsahem tohoto aromatického sýru. Nový závod by měl mít minimálně dvojnásobnou kapacitu.

„Dá se říci, že co vyrobíme, to prodáme. Troufáme si říci, že bychom prodali i více, kdybychom měli větší kapacitu. Také z tohoto důvodu se chystá výstavba nové továrny, která by měla stát na zelené louce za Lošticemi směrem na Palonín. Bude to významná investice v celé oblasti Mohelnicka,“ sdělil mluvčí společnosti a zároveň ředitel loštického muzea tvarůžků Vladimír Kovář.

O záměru se hovoří už patnáct roků, potřeba nových prostor je však v současné době již akutní. Firma A.W. má například sklad v jiné části města, v areálu bývalého pivovaru. Výrobky tak putují ze současné výrobny u náměstí do skladu, načež se část převáží zpět do prodejny na náměstí.

„V tuto chvíli už příprava finišuje, chystá se projektová dokumentace. Pokud se vše podaří, tak by letos mohlo dojít na skrývku ornice a archeologický průzkum a během několika let by nová továrna mohla stát. Za čtyři roky bude firma slavit výročí 150 let od založení,“ doplnil Vladimír Kovář.

Na přípravě místa pro nový závod firma spolupracuje s městskou samosprávou. Radnice se angažuje i v jednáních o výkupech pozemků. Že výrobce proslulé potraviny v Lošticích zůstane a bude se rozvíjet, je pro město dobrá zpráva.

„Loštice jsou s výrobou tvarůžků neodmyslitelně spojeny. Určitě by nás velmi poškodilo, kdyby výrobce tvarůžků z města odešel proto, že tu nenajde vhodné prostory pro postavení výrobny,“ poznamenala starostka Loštic Šárka Havelková Seifertová.

Tvarůžky jsou zrající sýr vyrobený z netučného kyselého tvarohu. Mají zlatou barvu a nezaměnitelnou chuť a vůni. Tvarovány jsou do malých kroužků, tyčinek, nepravidelných kousků nebo nejčastěji kotoučků.

Tvarůžky se konzumovaly již na přelomu středověku a novověku, jako běžné jídlo je uvádí i nejstarší zmínky z 15. a 16. století. Přízvisko „olomoucké“ získaly díky tomu, že se prodávaly na trzích v Olomouci. Vyráběly se však většinou na vesnicích v širokém okolí.

Na současném místě v Palackého ulici u náměstí v Lošticích začal tvarůžky v roce 1897 vyrábět Alois Wessel. Stal se největším výrobcem tvarůžků v okolí. Na stejném místě výroba sídlí doteď. V jejím sousedství se nachází muzeum a prodejna tvarůžků. Ty mají na místě zůstat i po přestěhování výroby.