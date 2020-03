„S kamarádem jsme se scházeli na pravidelných schůzích tělovýchovné jednoty. Teď se scházet nemůžeme. Protože jsme dlouholetí přátelé, zavedli jsme takové potkávání na dálku. Abychom k sobě měli stále blízko a zároveň bojovali proti tomu koronaviru,“ říká s úsměvem Ctirad Lolek z Loštic, který Loštickou výzvu na základě rituálu, který praktikuje s kamarádem Láďou, sestavil.

Výzva je sepsaná v hanáčtině, právě na sever Hané Loštice spadají.

Na dálku se bývalý starosta Loštic s funkcionářem místní tělovýchovné jednoty schází zhruba dva týdny. Od doby, kdy stát s cílem zabránit šíření infekce omezil pohyb.

„Vytrváme do doby, než koronavirus skončí, nebo nám dojde slivovice,“ je rozhodnutý Ctirad Lolek.

Co podle jeho odhadu nastane jako první?

„Slivovice máme zásoby na několik let. Ale mám strach, abychom nesebrali i tu, kterou máme nachystanou na svatbu vnukům,“ dodává se smíchem Ctirad Lolek.

Loštická výzva je recesistickou akcí. Podle odborníků alkohol proti koronaviru nepomáhá. Výzva tak má spíše pobavit, povzbudit na duchu a utužit kamarádské vztahy, což je v současné době velmi důležité. I proto se dokument mezi lidmi hojně šíří.

„To je dobře, je to účel. Je dobře, když si dva kamarádi spolu zavolají. Také je potřeba trochu srandy. Té hrůzy všude kolem je plno,“ uzavírá loštický senior.

Loštěcká vézva

Kamárádi, spolobojovníci z Litovelska a moravskyho vokoli. Senci, vehlásele sme s Ladikem, pivovarskym ambasadorem, 19. hodino „Chvilkó slavnostniho slivovicovyho potkávání na dálko“.

Rozhodnoti o vehlášeni 19. hodine, každé deň „Chvilkó slavnostního slivovicovyho potkávání na dálko“.

Potkávání na dálko je dobry pro to, abe sme nebele vožrali celé deň.

Doktoři z nás bodó mět radost.

Chlastáme decke až po „Chvilce slavnostniho slivovicovyho potkávání na dálko“.

Jak je to potřeba dělat:

1. Vocmrdám si roke v lavóře. Kdež je potřeba, tak e jiny kóske těla, třeba e ve vaně.

2. Tó pravó rokó našmátrám za regálem co pořebojo.

3. Na kredenec postavím vepláchnotó čtvrtko.

4. Vedělanó flašo slivovice postavim vedle čtvrtke na kredenc (nebo podle choti e jiné chlast)

5. Chetno levó rokó hadro co mám na hobě a dám jo bokem, abe nepřekážela. Na hadre, který só na mě navěšeny někde jinde nechetám, abech ještě nechetl nějakou jinó ludro.

6. Zapno mobil, vetočim kamaráda (abech neprodělal gatě, tak se veměňojem).

7. Nalejo do čtvrtke slivovico. Chetno jo a čekám až se mě vozve kamarád.

8. Řekneme spolo to, co ten koronavir určitě naštve (nasere): „Keseleno serová, zdravi neškodná, pošle ož konečně ten koronavir do prdele.“

9. To co je ve čtvrtce chrstneme do hobe. Hoba ož vi, co má dělat.

10. Pořádně vedechneme, vodfrkneme a řekneme si „ta ludra nás nedostane“.

11. Za nějakó chvilko toto kamarádsky potkáváni oděláme znova.

Opozornění:

Opakovat néni dobry moc dlóho. Určitě ne až do drohyho dňa, do večera, do sedmi.

Me sme Me a Me se nedáme, kdež čvrtko každé deň, sobě všeci dáme.

LUDRO, určitě tě ZDOLÁME!

Držme se a makéme podle vehláške. Zdraví a védrž přejó Ctirad a Laďa z Loštěc

Překlad pro ostatní občany z ČR a okolí Moravy

Mužó se předat e odvážny sokolke.

Rozhodnutí o vyhlášení 19. hodiny denním „Okamžikem slavnostního slivovicového setkání na dálku“.

Vyhovuje zdravotním zásadám (abych se neopil odpoledne nedejbože už ráno)

Čtvrtkuji, výhradně až po „Okamžiku slavnostního slivovicového setkání na dálku“.

Metodický postup:

1. Hygienicky si ošetřím ruce. Podle stavu těla i jiné části.

2. Správnou rukou šáhnu do určených prostor.

3. Na kuchyňskou linku postavím vypláchnutou skleničku.

4. Otevřu vyndanou láhev z určených prostor a postavím ji vedle skleničky.

5. Odhalím prostor pod rouškou umístěné na ústech. Prosím neplést prostor ukrytý v dolní části těla. Mohlo by dojít k infekci nekoronavirové.

6. Zapnu mobil, vytáčím číslo přítele (dle dohody lze vytáčení střídat).

7. Naleji, uchopím, pozvednu skleničku.

8. Pronesu přípitek „Kyselino sírová, zdraví neškodná, pošli ten koronavir do dáli.“

9. Skleničku vložím do úst. Ústa vědí jak s alkoholem zacházet. Polknu obsah.

10. Řádně vydechnu a pronesu „nás nedostanou“.

11. Po několika chvilkách tento obřad opakuji.

Upozornění: opakovat přiměřeně ne až do 19. hodiny následujícího dne.