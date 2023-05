Olomoucký Long Story Short to rozbalí ve finále Pohlreichova souboje restaurací

Moderní olomoucká restaurace Long Story Short se nekompromisně zapsala do povědomí všech milovníků skvělé kuchyně. Přes několik výzev se probojovala až do úplného finále televizního Pohlreichova souboje restaurací, do kterého se na počátku vydalo vybraných dvanáct výjimečných podniků z celé republiky. Olomoucká restaurace šla do klání tuzemské gastronomické špičky jako jediný zástupce z Moravy.

Finále Pohlreichova souboje restaurací - tým Long Story Short Olomouc, vpravo šéfkuchař Petr Heneš | Foto: TV Nova/David Raub