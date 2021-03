Na Kosíř ale zatím můžou zapomenout. Hanácký Mont Blanc leží na katastrálním území Slatinek, a to už je obec sousedního Prostějovska. Volněji se bude dýchat i lidem v nejmenší obci v Olomouckém kraji – Strukově.

Od pondělí mohou lidé na vycházky a za sportem i mimo katastr obce, v níž bydlí. Hranice okresů však zůstanou i nadále uzavřené.

Povoleno: Špraněk i pramen Odry

Pro Olomoučany se po třech týdnech přísného lockdownu otevřou oblíbené Poděbrady či možnost vystoupat k bazilice Navštívení Panny Marie přes Samotišky.

Bradlo už nebude vyhrazeno pouze lidem z Nové Hradečné a Třesín Mladečským. Lidé budou moci špacírovat i po části Špraňku, která spadá do katastru obce Luká. Zakázaným územím nebude o víkendech pramen Odry, který leží na území vojenského újezdu Libavá.

Volněji se bude dýchat lidem ve Strukově, s rozlohou 47 hektarů nejmenší obci Olomoucké kraje. Starosta Jiří Hubáček se před třemi týdny pozastavoval nad nastavením vládního nařízení, které je podle něj nespravedlivé vůči tak malým obcím, kde mají lidé mnohem omezenější prostor k pohybu.

„Ze dvou domů musí obyvatelé vstoupit na katastr Pňovic a ujít asi dvacet metrů, aby se dostali do dědiny. Tři týdny by museli sedět doma na židli, pokud by to měli striktně dodržet. To je nesmysl. Uzávěra se měla vymezit vzdáleností od bydliště, ne katastrem,“ poukazoval tehdy.

Na Kosíř či "Rešáky" to nepůjde

Na populární Velký Kosíř, Rešovské vodopády, tovačovská jezera či Sovinec ale zatím mohou obyvatelé Olomoucka zapomenout. Jsou už za hranicí okresu, kam lidé nadále smí jen za prací či doktorem, a to s potřebnými formuláři v ruce.

Vláda zatím další uvolnění restrikcí neplánuje, měly by zůstat i přes Velikonoce.

V Olomouckém kraji bylo od počátku epidemie do soboty potvrzeno 80 289 případů koronaviru. Za sobotu 119, minulou sobotu to bylo 190. Epidemie v kraji v tomto týdnu mírně zpomalila. Denní přírůstky nestoupaly. V souvislosti s nákazou koronavirem zemřelo v Olomouckém kraji 1 395 osob, v tomto týdnu zatím eviduje ministerstvo zdravotnictví 49 úmrtí.