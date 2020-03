O uzavření mateřinek rozhodla v pátek ráno bezpečnostní rada města Litovle. Jednání se zúčastnily také ředitelky předškolních zařízení, jejichž zřizovatelem je město a rovněž zástupkyně tamní církevní školky.

„Informovaly nás o tom, že už nyní do jejich zařízení dochází jen asi 30 procent dětí, většina rodičů teď děti do školek raději nedává. Jednohlasně jsme proto rozhodli o uzavření mateřinek od pondělí až do odvolání, i když chápeme, že je to pro zaměstnané rodiče komplikace,“ informoval starosta Viktor Kohout.

Výzva směrem k obchodníkům

S ohledem na nový případ nákazy u další ženy z Litovle přijala bezpečnostní rada města další opatření. Zavřené je muzeum a knihovna. Město také sepsalo dopis pro tamní obchodníky.

„Strážníci už dopisy rozvážejí vedoucím všech zdejších prodejen, zejména potravinových řetězců. Vyzýváme je ke spolupráci v rámci preventivních opatření, častější provádění dezinfekce nákupních vozíků a také o to, aby u zeleniny a pečiva umístili cedule s upozorněním pro zákazníky, že musejí používat jednorázové rukavice a sáčky. Sami vidíme v tomto směru velké rozdíly, někde už to tak funguje a jinde s takovými opatřeními obchodníci teprve začínají,“ popsal starosta.

Litovelští nakažení dodržují karanténu

Ještě během dnešního dne bude v prostorách litovelské polikliniky nainstalováno hygienické zařízení na dezinfekci rukou.

„Důvodem je velký pohyb veřejnosti. Přejeme si, aby místní občané dodržovali hygienu a nešířili paniku a dezinformace. Včera jsem telefonoval nakaženým manželům a ujišťovali mě, že karanténu dodrželi. Nový případ – žena, která s nimi byla v přímém kontaktu, je v domácí léčbě a podle informací, které jsou k dispozici, má onemocnění zatím mírný průběh,“ dodal Viktor Kohout.

