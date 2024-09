Embedded C++ Developer (100 - 120.000 Kč) Hledáme Embedded developera se zkušenostmi v oblasti C++. Pokud mimo jiné máte analytické myšlení, oplýváte proaktivním přístupem a týmovým duchem, zašlete nám životopis, budeme moc rádi za setkání s Vámi. Na trhu působíme přes 15 let. Zabýváme se vývojem pro různá odvětví. Zajišťujeme vývoj řídicího softwaru do elektroniky. Také se specializujeme na vývoj technologií v komplexních řešeních pro bankovní a finanční sektor. Setkáte se tu i s vývojem softwaru pro výrobní prostředí. Náplň práce: budete součástí týmu SW vývojářů, architektů a testerů, vyvíjecích aplikace používané zákazníky po celém světě, vývoj projektů primárně v C++ pro Windows nebo Linux, navrhování a realizace přání zákazníka ohledně vývoje softwaru na míru, rozvíjení a udržování současného softwarového řešení pro zákazníka. 65 535 Kč

