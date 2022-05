„Můžete vyjednat s vedením cukrovaru likvidaci něčeho, co už čtyři měsíce po skončení kampaně otřesně smrdí a obtěžuje? S větrem od západu je celá část Litovel od Moravy směrem na Uničov neustále zamořena. V roce 2022 nelze vyřešit?“ stojí v jiném kritickém příspěvku.

Na intenzitě smradu linoucího se z kaliště Litovelské cukrovarny se podepisuje počasí. Vlivem tepla a nedostatku srážek v posledních týdnech byla situace v části Litovle nesnesitelná.

Vloni díky nízkým teplotám a deštivému počasí byl problém oproti letošnímu jaru podle místních zanedbatelný.

Konec smradu? Olomouc postaví sušárnu kalů

Zvýší dávky přípravků

Zástupci města již v dubnu jednali s majiteli cukrovaru o opatřeních proti současnému zápachu. Byli ujištěni, že „protizápach“ byl aktivovaný, ale v důsledku nízkých nočních teplot bez očekávaného efektu.

„V květnu se vyhouply teploty ze zimy rovnou do léta a problém zápachu znovu všichni vnímáme. Opět jsem kontaktoval celé vedení cukrovaru,“ informoval naštvané občany starosta Litovle Viktor Kohout.

Podle majitelů cukrovaru v současné době, kdy venkovní teploty dosahují letních hodnot, neexistuje možnost, jak zabránit zápachu. Zlepšení očekávají v následujících dnech, kdy by mělo pršet a ochladit se.

„Dávkujeme do odpadní vody jedenkrát za 14 dní přípravek na potlačení zápachu WEFASAN, a to 10 litrů. Můžeme zvýšit četnost dávkování, a to jedenkrát týdně 10 litrů, ale efekt bude pravděpodobně téměř nulový. Dále ve spolupráci s firmou VTA.CC dávkujeme přípravek CALCOFERIT OX 300, který by rovněž měl redukovat zápach, a to v množství 20 litrů za den, i tady zvýšíme dávku, a to na 30 litrů za den, ale ani tady nečekejme zázraky,“ tlumočil starosta Litovle.

Ošklivý autobusák v Litovli se změní na moderní terminál. Termín se přiblížil

Blíží se úleva, staví čističku

Litovelská cukrovarna vloni v srpnu zahájila budování čističky za 50 milionů korun, od které si město slibuje příjemnější vzduch. Stavba, do které cukrovarnu tlačilo město několik let, je rozdělena na dvě etapy.

První etapu, takzvaný reaktor, uvede do provozu letos v průběhu září, aby se začátkem kampaně tekla do kališť nově upravená voda.

Konečně! Litovel se zbaví smradu z kalů, cukrovar zahájil stavbu čističky

Celý systém čištění bude zahrnovat celkem tři na sebe navazující technologické stupně: mechanické předčištění pracích a plavících vod, anaerobní předčištění a aerobní dočištění. Vzniklý bioplyn bude jímán do plynojemu o objemu 20 kubíků a následně spalován na kogenerační jednotce.

Kompletní dokončení technologie plánuje cukrovar v roce 2024. Ani poté to v okolí cukrovaru nebude vonět po fialkách. Nákladná technologie by však měla situaci podstatně zlepšit.