VIDEO / FOTOGALERIE / Zbrojnoši, pážata, tanečnice a samotný král Jiří z Poděbrad, se za jásotu prostého lidu promenádovali v sobotu Litovlí. Historickým programem zahájili v městečku na řece Moravě letošní turistickou sezonu.

"Je fajn, že se něco podobného děje. Naše město má bohatou historii a její připomínka zaujme i děti. Navíc se něco i naučí," komentovala maminka malého chlapce.

Celodenní program odstartoval příjezd královské družiny. Samotný král pak odpustil starostovi všechny jeho přehmaty a dal mu milost. Stejně tak i místní prostopášné cikánce a vyhlášenému opilci.

"Hlavně, že v noci konečně přestalo pršet. Byla by škoda, kdyby lilo a muselo by se to zrušit. Těšíme se i na lodičky, i když je vcelku chladno," poznamenala Hana Jurášková.

Vedle průvodu a jízdy na lodičkách, byl také před muzeem nefalšovaný dobový tábor. Řemeslníci, pekaři či zbrojnoši předváděli jak se žilo v patnáctém století.

Celodenní akcí Zahájení turistické sezony v Litovli, provázel Historický spolek Kirri ve spolupráci s Muzeem Litovel a Muzejní společností Litovelska.

