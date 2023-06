Kritická fáze rekonstrukce průtahu Litovlí je tady. V pondělí 19. června dojde v ulici Palackého k úplné uzavírce silnice II//449 v úseku od kruhového objezdu po železniční vlečku. Vedení města se obrací na motoristy, aby cestu odložili, pokud není nutná, využívali hromadnou dopravu a v rámci možných objížděk upřednostnili trasu přes Pňovice. Uzavírka potrvá do pátku 30. června.

„Semafory budou odstraněny a bude platit zákaz vjezdu všem vozidlům s výjimkou autobusové dopravy, vozidel integrovaného záchranného systému a vozidel stavby,“ informoval starosta Litovle Viktor Kohout. „V sobotu 24. a neděli 25. června pak nebude kvůli pokládce asfaltu umožněn průjezd žádným vozidlům, včetně hromadné dopravy,“ avizoval.

Situaci podle vedení města není možné vyřešit jinak než úplnou uzavírkou po dobu necelých dvou týdnů. Během stávajícího kyvadlového provozu na semafory se mezi rondelem a vlečkou podařilo vybudovat odstavné plochy, ostrůvek, vjezdy, chodníky a další části po stranách komunikace, která přijde na řadu nyní.

„Bude se frézovat do hloubky, musejí si to nachystat na pokládku, při které pak dva dny neprojedou ani autobusy. Bude to pro všechny velmi náročné. Musíme těch pár dní ještě vydržet, pak bude klid,“ poznamenal starosta.

Během kritické fáze rekonstrukce průtahu v Palackého ulici by měli lidé maximálně využívat veřejnou autobusovou dopravu nebo vlaky.

„Kdo nemusí, ať v této době přes Litovel nejezdí, protože neprojede. Pokud mohou, měli by občané na cestu do práce využít hromadnou dopravu, která bude zajištěná a bude to pro ně i rychlejší,“ apeloval Kohout.

Hrozí kolaps na úzkém mostu

V případě nutnosti by motoristé pro cestu do Olomouce měli využít spíše trasu přes Pňovice a Chomoutov než přes Nové Zámky, kde ve špičkách může hrozit dopravní kolaps v místě zúženého mostu.

„Bude to tam ucpané. Chtěli jsme, aby mostek měl aspoň semafor, ale není to oficiální objízdná trasa a není to ani katastr Litovle,“ vysvětloval starosta.

Na této cestě chráněnou oblastí mezi Mladčí a Litovlí mohou uváznout nákladní auta s výškou nad 2,5 metry. Neprojedou kovovou bránou na mostku. Během oprav průtahu v Palackého ulici ji letos řidiči už utrhli. Nedávali pozor a za sjezdem z dálnice přehlédli dopravní značku nebo možná neznali výšku náklaďáku.

Oficiální objízdné trasy:



Objízdná trasa pro vozidla do 12 tun

Litovel – Tři Dvory – Pňovice, sil. II/447, sil. II/446, Střeň – Lhota nad Moravou – Náklo, sil. III/44620. Objízdná trasa je obousměrná.



Objízdná trasa nad 12 tun

Litovel – Tři Dvory – Pňovice, sil. II/447, sil. II/446 Olomouc, sil. II/635 Olomouc – Unčovice



Objízdná trasa po dálnici, pouze pro vozidla, která smějí na dálnici (podmínka min. rychlosti 80 km/hod):

Dálnice D35 s nájezdem a výjezdem v Unčovicích a nájezdem a výjezdem v Nasobůrkách, v obou směrech.