Když zemědělci z Unčovic u Litovle letos v dubnu otevírali prodejnu Hanácký Grunt, kde zákazníkům chtěli nabídnout nejen čerstvé maso z vlastního chovu, vykročili do neznáma. Vedení družstva nemělo tušení, nakolik uspěje u zákazníků. Už první týdny provozu však předčily veškerá očekávání a populární družstevní prodejna s lokálními dobrotami dále roste, spolu se zástupy zákazníků.

O novou prodejnu Hanácký grunt v Unčovicích je velký zájem. | Video: Tauberová Daniela

„Na začátku jsme netušili, jaký bude zájem. Odhadovali jsme, že by se mohlo zpracovávat maximálně do 20 prasat týdně, spíše méně. V současnosti je to až 40 kusů plus hovězí – půlka nebo celý býk,“ popisovala růst předsedkyně představenstva ZD Unčovice Milada Rašková Měsícová.

Zatímco na startu měli v plánu zaměstnat jednu prodavačku, dnes jsou za pultem čtyři. „A ještě jednu budeme přibírat,“ doplnila. „Ve výrobě byli dva pracovníci, teď je tam dvojnásobek plus další výpomoc na částečný úvazek – dva až tři lidé,“ počítala Měsícová. „Personálně jsme se ne zdvojnásobili, ale ztrojnásobili,“ usmála se.

Průměrný obrat prodejny za měsíc činí dva až dva a půl milionu korun. „A přichází vánoční svátky, kdy to bude ještě více,“ tuší Měsícová.

Zemědělci na Olomoucku otevřeli obchod. Zájem je obrovský

Do Hanáckého Gruntu jezdí pravidelně lidé nejen z Litovelska a Olomouce, ale mnohem vzdálenějších míst. Hlavně pro čerstvé maso a dobroty z něj. Tlačenka a jitrnice se zde vyráběly jednou týdně, v současnosti už dvakrát týdně.

Zájem je o paštiku vlastní výroby, sádlo, škvarky a další masné výrobky. „Zájem nás moc těší. Snad ten nápor před Vánocemi zvládneme,“ usmívala se Měsícová.

Vedení družstva si zakládá na tom, aby ani pravidelní zákazníci nenacházeli v prodejně vybudované v bývalém statku stále stejné zboží. Nabízený sortiment od výrobců a pěstitelů z regionu se rozšiřuje.

Konkrétně s blížícími se Vánocemi nebude chybět vánoční cukroví, vánočky, štoly nebo veky. „Na 21. prosince chystáme prodej živých kaprů před Gruntem. Bude to taková předvánoční akce, i punč bude,“ zvala do Unčovic Měsícová.

VIDEO: Předsedkyně představenstva ZD Unčovice Milada Měsícová takto na jaře představila prodejnu Hanácký grunt:

Zdroj: Tauberová Daniela

Koncept družstevní prodejny zaujal jiné zemědělce, kteří jezdí do Unčovic na výzvědy. „Byla jich tady spousta, z celé republiky. Rádi předáme kuchařku, co a jak jsme dělali. Ale je potřeba si uvědomit, že se do toho musí dát duše i srdce, jinak to nefunguje,“ uvedla Milada Měsícová.

Na unčovickém projektu je sympatické, že funguje na rodinných principech. Je založený na vzájemné pospolitosti a přátelství. Zapojili se všichni, řadoví zaměstnanci i manažeři.

„Kolikrát, když je obrovská fronta, vyběhnou holky z účtárny, i já chodím pomáhat,“ ilustrovala předsedkyně představenstva ZD Unčovice, které hospodaří na více než 6000 hektarech a má 170 zaměstnanců.

O otevření další prodejny Unčovičtí neuvažují. Podle nich by to nedávalo smysl. „Jsme ve vlastních prostorách, máme tady fotovoltaiku, která vyrábí elektřinu pro celé středisko, jedeme zcela bezezbytkově - co se v prodejně neprodá, dále se zpracuje. Kdybychom měli další prodejnu někde jinde, toto už nebude fungovat,“ vysvětlila Měsícová.