„Centrum je v provozu teprve pár dní a už zafungovalo. Třeba kola dlouho nepobyla. Za sto padesát korun zmizela hned. Kupující byli nadšeni. Aktuálně máme třeba super sjezdovky. Cena? Do stovky,“ ukazoval zachovalé lyže pracovník nového sběrového dvora v Litovli-Nasobůrkách.

Podle ředitele Technických služeb Litovel Jaroslava Erlece obyvatele Litovle myšlenka okamžitě zaujala.

„Prodala se už nějaká skříňka a další věci, které někdo vyhodnotil jako nepotřebné, ale jinému ještě mohou být k užitku,“ uvedl.

Do centra mohou lidé nosit různé zachovalé věci, které ještě mohou posloužit. Nepřijímají elektrospotřebiče kvůli absenci revize ani textil a čalouněný nábytek, a to z hygienických důvodů. Pracovníci je ocení symbolickou částkou a umístí do regálů či na volnou plochu.

Ceník je nastavený od 10 do 200 korun podle stavu daného předmětu. Každý občan, tedy ne pouze občan Litovle a místních částí, se může v RE-USE centru zastavit a věci si za stanovenou cenu koupit.

Do centra chtějí pracovníci umístit i zachovalé předměty přímo ze sběrového dvora, u kterých vyhodnotí, že je zbytečně brzy, aby putovaly do spalovny.

„RE-USE centrum má perspektivu, řada lidí vyhazuje věci, které ještě jsou použitelné. Myšlenkou je předcházení vzniku odpadu. Jak uvádíme: nejlepším odpadem je ten, který nevznikne,“ dodal Erlec.

Tržby za prodané věci jsou podle něj vedeny na samostatném účtu a budou použity na úpravu zeleně v Litovli a místních částech. „Peníze investujeme do stromů, výsadby trvalek anebo do mobilní zeleně,“ uzavřel ředitel.

Nový sběrný dvůr v místní části Nasobůrky město otevřelo 1. října. Výstavba moderního areálu vyšla na 25,7 milionů korun. Městu podařilo získat z Operačního programu Životní prostředí dotaci ve výši 85 procent.