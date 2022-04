„Na Záložně? Nepřipadá v úvahu. Lidem z Ukrajiny je potřeba pomoct, jsou to chudáci, i tito, ale nelze velkou skupinu Romů ubytovat na náměstí. Jak by to tady za chvíli vypadalo?“ reagovala zhruba sedmdesátiletá žena, která v pondělí dopoledne procházela Masarykovou ulicí, přímo pod okny pokojů hotelové části Záložny, kde firma opravuje 18 bytů.