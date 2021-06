To nejhorší ale Litovel teprve čeká po uzavření křižovatky ulic Dukelská a Kysucká. Kvůli objížďce musí město rozšířit vozovku v ulici Pavlínka, aby zvládla očekávaný nápor.

„Kdo toto vymyslel! Nechci vidět, co nastane, až sem vjede kamion. Chudáci tady ti lidé,“ kroutil hlavou cyklista, který ve středu k večeru projížděl ulicí na Pavlínce.

Město muselo nechat komunikaci v ulici Pavlínka rozšířit v délce zhruba 200 metrů. Práce jsou v plném proudu. Hotovo musí být do poloviny června.

„Chápu, že se to nelíbí lidem, kteří v této lokalitě žijí, ale měsíc to prostě musíme vydržet. Jinou možnost město nemá. Práce běží podle plánu. Mělo by se to stihnout v termínu,“ vysvětloval starosta Litovle Viktor Kohout.

Katastrofa se potáhne až do Unčovic

Od poloviny června totiž rekonstrukce průtahu v Dukelské ulici pokročí a bude uzavřena křižovatka s Kysuckou ulicí.

Průjezd Litovlí bude možný buď jednosměrně přes historický Svatojánský most, kde je průjezd omezen na 3,5 tuny anebo obousměrně přes rozšířenou silnici v ulici Pavlínka.

„V prvních dnech budou obě policie dohlížet na provoz. Nejvíce se obáváme toho, což se bohužel už nyní děje, i když je tranzitní doprava přes město odkloněna, že na Pavlínku nebo Svatoján najede kamion. Katastrofa se pak potáhne až do Unčovic,“ neskrýval starosta obavy kvůli některým bezohledným řidičům kamionů.

Kritická fáze rekonstrukce průtahu potrvá do poloviny července.

„Otevře se úsek II/449 od křižovatky u Billy po křižovatku s ulicí Kysucká a vše se alespoň v centru města vrátí do starých kolejí,“ utěšoval starosta.

Třetí etapa do konce roku

Následovat bude pro letošek poslední etapa od křižovatky ulic Dukelská a Palackého k pivovarské vlečce po most u Billy. Tato uzavírka již nezatíží centrum města. Objížďka povede ulicí Palackého a po ulici Příčná.

„Etapa by měla být ukončena v prosinci letošního roku. Pokud ovšem nenastanou komplikace,“ dodal starosta.

Následovat by měla v příštím roce III. etapa, která zahrnuje úsek od Unčovic po železniční vlečku do litovelského pivovaru, včetně frekventovaného kruhového objezdu v ulici Olomoucká.

Do rekonstrukce průtahu Litovlí, po kterém denně projede až 10 tisíc aut, investuje Olomoucký kraj téměř 100 milionů korun a město Litovel 10 milionů.

Po opravě tankodromu a souvisejících staveb volali motoristé i město Litovel roky. Oddalovalo ji mimo jiné i složité hledání objízdných tras.