„Důležité je zachovat klidnou hlavu. Nepropadat strachu a panice. Děláme maximum a opatření musejí mít svůj efekt,“ uklidňoval v rozhovoru pro Deník litovelský starosta Viktor Kohout (SNK).

Jak situaci zvládáte?

Nálada je plná obav a strachu. Občany pravidelně informujeme o opatřeních, udělali jsme jich řadu nad rámec toho, co rozhodla vláda. Denně zasedá bezpečnostní rada. Od pondělí již krizový štáb.

K jakým opatřením jste přistoupili nad rámec toho, co bylo zavedeno centrálně?

Pro jistotu jsme zavřeli i školky. Není to pro rodiče jednoduché, to si uvědomujeme, ale podařilo se vše vyřešit v rámci rodin. Oslovili jsme vedoucí prodejen ve městě, aby zvýšili veškerá hygienická opatření a dezinfekci, aby měli u volného prodeje, zejména pečiva, ovoce, zeleniny, jednorázové rukavice.

Funguje to?

Sám jsme se byl dnes podívat a opatření fungují, jsem za to rád. Také jsme na polikliniku dali nádobu s dezinfekcí. Je toho celá řada.

Chválil jste, že obyvatelé nepropadají nákupní panice. Platí to stále?

Situace se mění každý den, každou hodinu, přicházejí nová opatření vlády. Na rozdíl od velkých měst je situace o mnoho lepší, ale lidí už je v obchodech více, mají obavy, aby zásobování fungovalo, i když vláda ujišťuje, že tyto obavy jsou zbytečné. Apeluji opakovaně na občany, ať se chovají racionálně. Tyto obchody jsou to jediné, co je otevřeno, a prodavačky jsou dnes v obrovském stresu. Mysleme trochu na ně, ať to zvládají.

Informujete občany on-line, rozhlasem, případně letáky?

Například na webových stránkách jsme zřídili speciální rubriku, která se týká koronaviru v Litovli, kde najdou veškeré aktuální informace. I o víkendu aktualizujeme. Hlášení rozhlasu bylo mimořádné, přikročili jsme k němu už několikrát.

Důležité je zachovat klid. Snažíte se v tomto ohledu nějak působit na obyvatele?

Zejména na sociálních sítích vidím nejen strach, ale bohužel i projevy nenávisti hraničící s lynčováním těchto občanů, kteří onemocněli koronavirem. Apeluji neustále na obyvatele, aby toho zanechali. Nikam to nevede. Důležité je zachovat si klidnou hlavu. Nepropadat strachu a panice. Děláme maximum a opatření musejí mít svůj efekt. Dnes je krásně, svítí sluníčko, vyzval jsem lidi, ať jdou ven na procházku, vezmou děti do přírody a věnují se jim, ať nejsou celé dny zavřené doma jako v kleci.

Pomáhají si lidé? Zaznamenala jsem, že se objevila iniciativa studentů….

Jsou skvělí! Připravují pomoc zejména pro starší spoluobčany. Chystají se týmy. Musíme ale nejprve zabezpečit ochranu, aby jsme při kontaktech něco nepodcenili a nakonec neohrozili ty nejvíce ohrožené. Děkuji hlavnímu iniciátorovi, měl jsem z aktivity toho kluka až slzy v očích. V pondělí vše vyladíme na krizovém štábu, abychom pomoc mohli spustit.

I další lidé chtějí pomoci?

Litovel je dnes plná strachu, část lidí dává najevo nenávist vůči těm, kteří lyžovali v zahraničí a nakazili se. Na druhou stranu mi volala řada občanů, že nabízí pomoc. Charita, která vozila nákupy, nestíhá, má část lidí doma s dětmi. Jsem hrdý na to, jak si řada občanů uvědomuje, že si musíme pomáhat, ať společně zvládneme tuto těžkou zkoušku.

A nárůst počtu nakažených…

Ano. Rád bych řekl něco jiného, ale očekáváme nárůst.…

Plošná restriktivní opatření přišla z pohledu Litovle včas? Nebo měla přijít dříve? Jak hodnotíte kroky, se kterými přichází vláda? Souhlasíte s nimi?

Plně je podporuji! Všichni musíme přetrpět dopady těchto opatření, chápat je a respektovat. Věřit, že to zvládneme a brzy se vše vrátí do normálních kolejí. Stejně jako se to děje v Číně.

