Tam, kde už voda opadla, se litovelští pouštějí do úklidu. Dobrovolní hasiči ve středu pomáhali například v areálu historického Staroštíkova mlýnu.

„Měli jsme tady přes metr vody, je to srovnatelné s povodní v roce 1997. Nánosy bahna jsou všude. S úklidem nám pomáhají dobrovolní hasiči z Újezdu a Lužic. Máme tady vodní elektrárnu, už ve čtvrtek ráno jsme turbínu odstavili. Veškeré elektromotory a vybavení, které jsme měli v přízemí, jsme s demontovali,“ popsal přípravy na povodeň majitel mlýna Tomáš Lakomý.

Ač se snažili škody co nejvíc minimalizovat, odhaduje je na stovky tisíc korun. V prostorách, kde je turbína, voda zničila podlahy a odnesla je pryč.

„Jen na podlahách je škoda minimálně 200 tisíc. Odklízíme bláto a snažíme se všechno co nejdřív vyčistit, ať už to může vysychat. Nedávno jsme tady dodělali novou kuchyňku a chystali jsme další zázemí v přízemí, všechno teď bylo pod vodou,“ dodal Tomáš Lakomý a ukazoval, kam až dosáhla povodeň.

Stále zaplavené sklepy

Do úklidu se pustili také obyvatelé Kysucké ulice, kde lidé mají vodu ve sklepích. Před bytovým domem se hromadí bedny se vším, co už nejde zachránit.

„Hasiči nám tady budou muset odřezat prahy u dveří, aby bylo možné vyčerpat všechnu vodu, pořád se to tam drží,“ vysvětlila čtyřicátnice a vynášela ze sklepa další zničené věci.

V nedaleké Vítězné ulici čerpali hasiči vodu ze sklepa jednoho z rodinných domů. Venku už byla hromada zničeného nábytku, pračka a další vybavení domácnosti.

„Máme pořád vodu ve sklepě, zaplavené jsme měli i přízemí. Spoustu věcí bohužel musíme vyhodit. Není to poprvé, už jsme to v minulosti zažili, je tady ještě moc práce,“ poznamená muž středního věku a pokračuje ve vyklízení domácnosti.

Sháňka po úklidových prostředcích

Pro všechny, kteří byli zaplaveni a začínají s úklidem, už ve dvoře městského úřadu funguje výdejní místo. Zároveň tam také probíhá sbírka úklidových a dezinfekčních přípravků.

„Zatopilo nám to sklep. Jdu si pro Savo, ať můžeme začít s úklidem,“ popisuje senior z bytového domu ve Vítězné ulici.

Neustále přicházejí další obyvatelé města a shánějí se po úklidových přípravcích.

„Nejvíc teď lidé potřebují Savo, gumové rukavice, úklidové hadry a kartáče. Pokud nám někdo může toto vybavení darovat, budeme moc rádi. Všechno operativně rozvážíme do zaplavených místních částí. Problémy jsou stále ve Třech Dvorech, kde se teď pohybuje těžká technika,“ popsal starosta Viktor Kohout.

Pitná voda už teče

Díky tomu, že se podařilo obnovit dodávky pitné vody do domácností, není už v Litovli potřeba balená voda.

„Zpočátku to vypadalo, že město bude bez pitné vody až dva týdny, to by pro nás byla doslova katastrofa. Nepomohly by nám ani cisterny, to je jen krátkodobé řešení pro pár ulic, ale ne pro celé město. Naštěstí se vše podařilo opravit a pitná voda už z kohoutků teče. Máme tady několik palet vody balené, všechnu pošleme zaplavenému Jesenicku, tam ji teď potřebují víc,“ dodal Viktor Kohout.