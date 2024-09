Zapisovatel/zapisovatelka Předsedkyně Okresního soudu v Olomouci vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice zapisovatelky/zapisovatele Okresního soudu v Olomouci. Pracovní náplň: - provádění administrativních úkonů spojených se zajišťováním přípravy a průběhu soudního řízení a s tím spojených prací (vše na PC) Požadavky na uchazeče: - státní občanství ČR - trestní a morální bezúhonnost - ukončené středoškolské vzdělání s maturitou (nejlépe ekonomického směru) - znalost práce na PC - rychlost psaní na PC minimálně 200 úhozů za minutu (tzv. všemi deseti naslepo) - dobrá znalost českého jazyka (pravopis) - znalost ČSN 01 6910 (úprava dokumentů) Pracovní poměr: - pracovní poměr na dobu jednoho roku, s možností prodloužení - tříměsíční zkušební doba Platové zařazení: 7. platová třída (nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, příloha č. 1) Nabízíme: - 25 dnů dovolené - 5 dnů indispozičního volna - příspěvek na penzijní připojištění - stravenkový paušál Do výběrového řízení je uchazeč povinen zaslat: - přihlášku - strukturovaný životopis - kopii dokladu o ukončeném středoškolském vzdělání Lhůta pro podání přihlášky do výběrového řízení je stanovena do 14.00 hod. dne 16. září 2024, a to elektronicky na adresu: posta@osoud.olc.justice.cz. Do předmětu zprávy uveďte: "VŘ - zapisovatelka". Uchazeči o pozici zapisovatelky/zapisovatele, splňující stanovené požadavky, kteří ve stanovené lhůtě předloží všechny podklady, budou vyzváni k účasti na výběrovém řízení. Osobní údaje, poskytnuté uchazečem v rámci přihlášky, budou zpracovávány po dobu výběrového řízení. Předsedkyně okresního soudu si vyhrazuje možnost zrušit vyhlášené výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu a současně možnost nevybrat žádného z uchazečů. Tato nabídka nezakládá povinnost uzavření pracovněprávního vztahu. 21 800 Kč

