V Litovli zaplavila velká voda spoustu dětských hřišť, škody jsou také v parcích a na městské zeleni. „V budově muzea byla pod vodou dětská hernička. V mateřské škole v Kollárově ulici zase sklepy, kde jsou umístěné bojlery, ty jsou po zaplavení bohužel vyzkratované a musí se vyměnit za nové. Zánovní dětské hřiště ve Vítězné ulici bylo pod vodou, takže je musíme částečně rozebrat a celé vyčistit,“ vyjmenoval starosta Viktor Kohout.

Město podle něj škody na majetku postupně mapuje. „Měli jsme zrovna rozestavěné cyklostezky, všude se dostala povodeň a zatím tam neznáme rozsah škod. Na to, jak obrovské množství vody ve městě bylo, nejsou ale škody na majetku města tak katastrofální jako na severu Olomouckého kraje. Infrastruktura na tom není tak zle jako na Jesenicku,“ popsal starosta Litovle.

Prioritou je teď pomoc zaplaveným domácnostem. V ulicích se postupně hromadí poničené vybavení domácnosti, hlavně nábytek a domácí elektrospotřebiče. „Máme tisíce tun materiálu a odpadu na likvidaci, velkoobjemové kontejnery se průběžně vyvážejí. Každý samozřejmě chce mít úklid zatopeného domu hotový hned, ale to bohužel všude naráz nejde, nějakou dobu to ještě potrvá. Občanům rozdáváme dezinfenkci a úklidové prostředky. Teď už poptávají hlavně vysoušeče mokrého zdiva,“ popsal Viktor Kohout.

Několik desítek těchto přístrojů už je podle něj na cestě, lidé ale musejí počítat také s poměrně vysokými účty za spotřebovanou elektřinu.

„Každý si musí zvážit, zda vysoušeč doma zapojí nebo raději bude zaplavené prostory co nejvíc větrat. Na velkou vodu jsme se připravovali už od minulého úterý, od středy jsme občany varovali, ať si přeparkují auta, ochrání majetek a připraví se na dobrovolnou evakuaci. Předpokládali jsme, že se u nás bude opakovat rok 2006. Jenže ani v roce 1997 nebylo v místní části Tři Dvory tolik vody jako teď. To bylo velmi nepříjemné překvapení,“ poznamenal starosta.

Profesionální i dobrovolní hasiči podle něj místním pomáhali ze všech sil a dál pracují v místech, kde opadla voda. „Stejně tak lidé z našeho krizového štábu jedou pořád na plný výkon. Samozřejmě už jsou unavení, nevyspaní, pořád tady drnčí telefony. Jsou to stovky telefonátů, co každý z nás denně vyřídí, situace je napjatá a emoce pracují, ale zvládáme to a dál pokračujeme v odstraňování následků povodně,“ dodal Viktor Kohout.

Litovelští připravují také volební místnosti na nadcházející krajské volby. Město zvládne všechno zorganizovat vlastními silami. Například v místní části Tři Dvory se bude volit v unimobuňce u místní hasičské zbrojnice, protože také do tamní hasičárny se dostala velká voda.