Práce skončí v listopadu. Po zimní pauze se stavbaři na průtah Litovlí vrátí.

V Dukelské ulici bude na silnici II/449 úplná uzavírka ve směru od Olomouce od vjezdu zásobování supermarketu Billa po výjezd z autobusového nádraží.

Stavbaři budou provádět opravu povrchu vozovky a nové přemostění.

Právě kvůli mostu byla navržena úplná uzavírka, protože technologicky zde není možné provádět práce po částech.

Podle odboru dopravy litovelské radnice auta uvedeným úsekem neprojedou už v pondělí ráno.

„Rekonstrukce průtahu přinese na měsíce velká omezení. Volali jsme po opravě dlouho, protože tato velice vytížená silnice je za hranou životnosti, a jsme rádi, že práce začnou. Žádáme proto projíždějící motoristy i obyvatele města o trpělivost a ohleduplnost,“ uvedl místostarosta Litovle Lubomír Broza.

Kamiony musí přes Olomouc

Pro osobní auta a zásobování zůstane Litovel průjezdná.

Značky řidiče povedou po objízdné trase po městském okruhu, kde bude kvůli nárůstu dopravy zredukován počet parkovacích míst.

Řidiči nákladních aut však budou muset přes Náklo a nad 12t pojedou až přes Olomouc.

Provzorní zastávky u Billy

„Tím, že se začíná touto etapou, jsme byli nuceni po dohodě s ČSAD Ostrava přemístit prostor autobusového nádraží, které bude přesunuto na parkoviště u Billy. Městské parkoviště pro osobní vozidla bude naopak dočasně na autobusovém nádraží,“ popisoval místostarosta.

V prostoru náhradního autobusového stanoviště bude k dispozici devět stanovišť, z nichž dvě budou pouze výstupní.

„Do města jede na 200 autobusových linek. Přemístěním stanoviště jsme snížili množství autobusů, které budou projíždět městem, zhruba na 80,“ sdělil Broza.

Vzhledem k očekávaným komplikacím v prvních dnech budou cestujícím radit koordinátoři a v terénu bude více strážníků a dopravních policistů.

„Požádali jsme je, aby v maximální k možné míře přispěli k regulaci dopravy a řešení problémů, které se mohou vyskytnout,“ uvedl místostarosta.

Nový rondel i cyklostezka

Oprava prvního úseku v Dukelské ulici potrvá do listopadu. Po zimní pauze se stavbaři pustí do dalšího úseku a průtah se opět uzavře.

Projekt zahrnuje kromě opravy povrchu i rekonstrukci tří mostů, úpravy kanalizace pro lepší odvodnění a nové chodníky.

Mosty se rozšíří o novou cyklostezku. U cukrovaru by měla vzniknout okružní křižovatka.

Kraj zaplatí silnici, město stezky a chodníky

Kraj investuje do rekonstrukce průtahu Litovlí téměř 100 milionů korun. Polovinu se podle hejtmanství podařilo získat z evropských fondů a ze státního rozpočtu. Druhou polovinu uhradí kraj z vlastních zdrojů.

Na financování chodníků a cyklostezky se bude podílet město.

Oprava rozbitého povrchu frekventované silnice se podle místostarosty odkládala i kvůli složitému hledání objízdných tras.

„Kdyby Litovel měla obchvat, bylo by to podstatně jednodušší a rekonstrukce této komunikace by neměla takové dopady,“ poukázal Broza.

Výstavba obchvatu Litovle je zatím v nedohlednu. Na stole byly tři varianty, ale z pohledu Správy CHKO Litovelské Pomoraví nebyly průchodné.

Objízdné trasy:

Osobní auta

Pro osobní dopravu bude objížďka po městském okruhu po ul. Palackého, Čihadlo, Studentů, Kollárova, Vítězná kolem supermarketu Albert a ulicí Kysucká zpět na ul. Dukelská směr Uničov, Šternberk.

Auta do 12 tun

Od Uničova po sil. II/447 do Pňovic, sil. II/446, III/44620 Střeň Lhota n.M., Náklo na sil. II/635.

Od Nasobůrek Po sil. II/449 přes Unčovice, do Nákla a po sil. III/44620 přes Náklo, Lhotu n. M. Střeň na sil. II/446.

Od Senice na Hané po sil. II/635 do Nákla, po sil. III/44620 přes Náklo, Lhotu n.M. ,Střeň na sil. II/446.

Auta nad 12 tun

Od Uničova po sil. II/447 do Pňovic, II/446 přes Chomoutov do Olomouce

Od Nasobůrek po sil. II/449 přes Unčovice, II/635 Náklo, Příkazy, Křelov do Olomouce, po sil. II/446 do Chomoutova, Pňovic, po sil. II/447 přes Tři Dvory do Litovle a po sil. II/449 směr Uničov.

Od Senice na Hané, na MUK Unčovice odbočit na II/635 Náklo, Příkazy, Křelov, Olomouc, po sil. II/446 do Chomoutova, Pňovic a po sil. II/447 do Litovle a po sil. II/449 směr Uničov.



Všechny objízdné trasy jsou obousměrné.

Zdroj Měú Litovel